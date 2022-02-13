نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة جوز الهند بكوب دقيق واحد سريعة التحضير والطعم روعة في المقال التالي
طريقة عمل كيكة جوز الهند، ما زالنا مستمرين معكم من خلال موقع ثقفني في تقديم أشهر وأشهي وصفات الكيكة المتعددة مثل كيكة الشكولاته الإسفنجية كيكة الشكولاته الإسفنجية وكيكة البرتقال والقهوة كيكة الخلاط السريعة وغيرها حيث تعد الكيكة من الوصفات التي يمكن التنويع في طرق تحضيرها وتقديمها بأكثر من طعم ولهذا جئنا إليكم بهذا المقال والذي من خلاله سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة جوز الهند سريعة مش هتا خد منك وقت وهتحصلي على طعم روعة ولذيذ.
طريقة عمل كيكة جوز الهند السريعة بطعمها اللذيذ
يعد جوز الهند من الثمار المشهورة والمعروفة بفوائدها المتعددة ولها الكثير من الاستخدامات وتستخدم بكثرة مع وصفات الحلويات المتنوعة حيث تضيف إليها طعم ونكهة مميزة كما أنه مفيد جداً للجسم ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة.
المكونات
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من جوز الهند المبشور.
- كوب واحد من الزيت.
- كوب واحد من الزبادي.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- جوز هند مبشور للتزيين
- مكونات الشربات( كوب وربع من السكر، كوب وربع من الماء، عصرة ليمون، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا).
طريقة التحضير
- في إناء نضع السكر والماء ونقلب حتي يذوب السكر ثم نضيف عصير الليمون ونضعه على النار حتي يغلي ثم نضيف إليه الفانيليا ونقلب وعندما يغلي نرفعه من على النار ونتركه حتي يبرد.
- في إناء عميق نضع البيض والفانيليا ونخفق بالمضرب اليدوي ثم نضيف السكر مع استمرار الخفق ثم نضيف جوز الهند ونخفق ثم نضيف كوب الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونخفق ثم نضيف الزبادي والزيت ونخفق جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.
- نشغل الفرن حتي يسخن ثم نحضر صينية الفرن ندهنها بالسمن ونضع بها رشة من الدقيق ثم نضع بها خليط الكيكة وندخلها الفرن على درجة حرارة مائة وثمانون ونتركها حتي تنضج تماماً.
- وعند خروج الصينية من الفرن نضيف عليها الشربات البارد ونضع على الوجه جوز الهند المبشور ونتركها حتي تبرد ثم تقطع ونضعها في طبق التقديم.
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