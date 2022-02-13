بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم بدون ألم نهائيا وبكل سهولة في البيت

يعتبر الفازلين من أفضل المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج الكثير من مشاكل البشرة حيث يعمل على ترطيب البشرة، كما يمكنه أن يدخل في مجموعة من الوصفات التي تعمل على إزالة شعر الوجه بكل سهولة حيث أن شعر الوجه عند التخلص منه ببعض الطرق الأخرى يؤدي إلى حدوث الإلتهابات بالبشرة، ويؤدي إلى الشعور بالألم، ومن خلال المقال سوف نعرض وصفات للتخلص من شعر الوجه بدون ألم.

وصفة الفازلين لإزالة شعر الوجه

إن الفازلين مكون رائع يتم استخدامه في وصفات كثيرة للعناية بصحة الجلد وجماله، ويمكن إضافة بعض مكونات لتجعل منه وصفة فعالة جداً للقضاء على الشعر الزائد نهائياً من الوجه.

الفازلين والنشا لازالة الشعر الزائد

يمكن استخدام هذه الطريقة للتخلص من شعر الوجه بسهولة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

2 ملعقة فازلين.

ملعقتان من النشا.

نصف ملعقة زيت زيتون طبيعي.

اثنان ملعقة ماء.

الطريقة:

في البداية نحضر وعاء لخلط الفازلين مع المكونات.

يتم وضع الفازلين في الوعاء، وإضافة زيت الزيتون الطبيعي للتخفيف من لزوجته مع التقليب المستمر حتى يخف قوام الفازلين.

بعد تخفيف قوام الفازلين يتم إضافة النشا بالتدريج، حتى تصبح عجينة ملمسها لين، والقوام مناسب لفرده على سطح الجلد.

إذا لزم الأمر يمكن إضافة ملعقة أو إثنان من الماء لتخفيف القوام.

بعد الحصول على القوام المناسب، تستخدم مباشرة على الجلد، وننتظر لمدة تزيد عن العشر دقائق.

بعد ذلك يتم نزع العجينة من الجلد وستزول معها طبقة الشعر المتواجدة بالجلد.

يتم تكرار الخطوة السابقة على المناطق التي تحتاج التخلص من الشعر.

هذه الوصفة تمنع نمو الشعر حوالي عشرون يوماً يمكنك تكرار الوصفة مرة أخرى.

الطريقة اليابانية للتخلص من شعر الوجه

إليك أكثر الوصفات الفعالة للتخلص من شعر الوجه بسهولة، وعليك إتباعها للحصول على أفضل النتائج في فترة زمنية قصيرة، وهي كالتالي:

المكونات :

ملعقتان فازلين.

2 ملعقة مكون الحمص البودر.

نصف ملعقة كبيرة فيتامين E.

ملعقة حليب.

الطريقة: