المعمول السعودي الناعم المحشي بالتمر والمعجون بالسمنة البلدي طعمة وريحته حكااااااية

يعتبر المعمول السعودي من أكثر أنواع الحلويات المنتشرة في العالم بأكمله فيتسم المعمول السعودي بالمذاق الشهي والنعومة والرائحة الجذابة، كما أن كل من يتزوقه يعشقه، وتعددت محولات المصانع لصنع وتغليف المعمول من كثرة حب الناس وطلبهم له ولكن كأي منتج يصبح سعر شراءه مضاعف لسعر تكلفته، كما تضطر المصانع لوضع مواد حافظة غير مستحبة لضمان بقاءه مدة أطول بالأسواق، ويمكن أن يتم تحضير المعمول السعودي بحشوات متعددة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير المعمول السعودي في المنزل بدلاً من دفع مبالغ باهظة لشراءه من الخارج.

تحضير المعمول السعودي

يتم تحضير المعمول السعودي بمقادير غير مكلفة ومتواجدة في المطبخ بشكل دائم وتلك المقادير تتلخص في لتالي.

مكونات المعمول السعودي الناعم بالسمن البلدي

كأسان وربع الكأس من الطحين الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ملعقة من مسحوق الهيل الناعم. نصف كأس من السكر الأبيض البودرة الناعم. نصف كأس من الزبدة الطرية. ربع كأس من السمنة البلدي الفلاحي. بيضة دجاج واحدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير حشو المعمول الناعم بالسمن الفلاحي

كمية من عجينة التمر. ملعقة من السمن البلدي. رشة من مسحوق القرفة. سكر أبيض بودرة للتزيين.

طريقة تحضير المعمول السعودي الناعم بالسمن البلدي