نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعمول السعودي الناعم المحشي بالتمر والمعجون بالسمنة البلدي طعمة وريحته حكااااااية في المقال التالي
يعتبر المعمول السعودي من أكثر أنواع الحلويات المنتشرة في العالم بأكمله فيتسم المعمول السعودي بالمذاق الشهي والنعومة والرائحة الجذابة، كما أن كل من يتزوقه يعشقه، وتعددت محولات المصانع لصنع وتغليف المعمول من كثرة حب الناس وطلبهم له ولكن كأي منتج يصبح سعر شراءه مضاعف لسعر تكلفته، كما تضطر المصانع لوضع مواد حافظة غير مستحبة لضمان بقاءه مدة أطول بالأسواق، ويمكن أن يتم تحضير المعمول السعودي بحشوات متعددة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير المعمول السعودي في المنزل بدلاً من دفع مبالغ باهظة لشراءه من الخارج.
تحضير المعمول السعودي
يتم تحضير المعمول السعودي بمقادير غير مكلفة ومتواجدة في المطبخ بشكل دائم وتلك المقادير تتلخص في لتالي.
مكونات المعمول السعودي الناعم بالسمن البلدي
- كأسان وربع الكأس من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة من مسحوق الهيل الناعم.
- نصف كأس من السكر الأبيض البودرة الناعم.
- نصف كأس من الزبدة الطرية.
- ربع كأس من السمنة البلدي الفلاحي.
- بيضة دجاج واحدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مقادير حشو المعمول الناعم بالسمن الفلاحي
- كمية من عجينة التمر.
- ملعقة من السمن البلدي.
- رشة من مسحوق القرفة.
- سكر أبيض بودرة للتزيين.
طريقة تحضير المعمول السعودي الناعم بالسمن البلدي
- يتم تحضير العجينة من خلال خلط جميع المقادير الجافة مع بعضها البعض وهي الطحين والبيكنج بودر وجميع أنواع البهارات والسكر.
- يتم وضع المكونات في جهاز العجن ثم يتم خلط المقادير مع بعضها البعض.
- القيام بإضافة السمنة البلدي الفلاحي ثم الزبدة اللينة ويتم تشغيل العجان على سرعة متوسطة والاستمرار في ذلك لحين أن يتكون إليكم خليط متجانس.
- يتم خلط كلًا من البيض والفانيليا في إناء عميق ثم يتم إضافة الخليط إلى العجينة مع الاستمرار في الخلط لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة.
- بعد ذلك يتم وضع العجينة على منضدة المطبخ ثم يتم العجن باستخدام اليدين لحين أن تتماسك العجينة.
- يتم تحضير الحشوة من خلال عجن التمر بالقرفة والسمن البلدي ويتم تقطيعه إلى كرات صغيرة بحجم البلية.
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