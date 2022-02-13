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عمر شويل - جدة أكلات رجيم ودايت بدون دهون قليلة السعرات مأكولات بدون ملل - ثقفني
مأكولات للرجيم ودايت بدون دهون قليلة السعرات يبحث عنها الكثير منا والابتعاد عن أطعمة مسلوقة سواء كان دجاج أو لحوم التي تتواجد في انظمة الرجيم المختلفة التي يمل الشخص من تناولها ويجعله يترك الرجيم بسبب شغفه في تناول المأكولات المعتاد تناولها بعيدا عن الدايت والرجيم، فجمعنا لكم وجبات من دجاج واللحوم تناسب الرجيم ولكن بنفس طعم وبشكل المأكولات السريعة في المحلات ولكن بطريقة صحية وبطعم لم تتذوقه من قبل.
صينية دجاج للرجيم مأكولات صحية بدون ملل
- نحتاج إلى 6 قطع من صدور الدجاج بدون جلد.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.
- ملعقة صغيرة بشر قشر ليمون.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة ونصف كبيرة من ثوم مفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من كاري.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
صينية دجاج مبهرة الطعم للدايت والرجيم قليلة السعرات
- في إناء ضعي زيت الزيتون مع صويا صوص وبقدونس مفروم وزعتر الجاف وقشر الليمون والثوم مفروم والفلفل الأسود وتقلب مكونات مع بعضها على النار.
- مع تقليب يتغير لون المكونات يضاف عليهم قطع صدور دجاج وقلبي جيدا حتى تكتسب طعم البهارات، تترك لمدة 2 دقيقة على النار ثم ترفع.
- يدخل مزيج قطع دجاج في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تكتسب قطع دجاج لون وطعم البهارات، ثم في اليوم التالي احضري مقلاة غير لاصقة ضعي عليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- حتى يسخن قليلا، ضيفي عليه صدور دجاج المتبل، اجعلي درجة الحرارة منخفضة مع تقليب مستمر الدجاج حتى تصلي إلى درجة تسوية قطع دجاج، ثم في نهاية يمكن لزيادة قيمة غذائية الطبق ويشعرك بالشبع أكثر ضيفي عليه كوب من زبادي.
- مع تقليب سريع سيزيد من نكهة الدجاج يمكن وضع عليها كوب من بازلاء ورشة صغيرة من بهارات دجاج في نهاية وترفع من على نار صينية دجاج وتقدم ساخنة مع تزيين بقطع من ورق بقدونس.
- تقدم دجاج مع صوص الزبادي مع قطع من الخيار أو صوص الطحينة المخفوق مع البنجر وقطع الباذنجان المسلوقة مع فلفل الأسود والملح والكمون، على حسب رغبتك قدمي دجاج الرجيم.
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