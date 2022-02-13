نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم حضري ألذ كريب حلو وحادق في البيت بمكونات في مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب، يعد الكريب من الفطائر التي اشتهر بها المطبخ الفرنسي ثم تم انتشارها فى جميع أنحاء العالم على نطاق واسع وأصبح محبب لدى الجميع خاصة الأطفال لما يتميز به من مذاق لذيذ ومقرمش مع حشواته التي تضيف له طعم شهى ورائع، حيث تتنوع حشوات الكريب ما بين الحادق والحلو وكلا منها تعطى له نكهة مختلفة تميزه عن غيره، ويمكنك تقديم الكريب كوجبة خفيفة تقدم فى العشاء أو تقديمه كنوع من الحلويات حسب الرغبة، فإذا كنتي تبحثين عن طريقة إعداد الكريب مثل المحلات تماما فتابعي الخطوات التالية لتتعرفى على أسرار تحضيره وقوامه الهش المقرمش.

طريقة عمل الكريب في البيت

مقادير عمل الكريب:

كوب دقيق.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة سكر.

بيضة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة خل.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

حشوات الكريب الحلو

نوتيلا.

زبدة لوتس.

تفاح مكرمل.

مكسرات.

موز شرائح,

صوص شيكولاتة,

حشوات الكريب الحادق

بسطرمة.

سجق.

سلامى.

ميكس جبن.

تركى مدخن.

دجاج.

بطاطس محمرة مع الجبن والكاتشب.

خطوات تحضير الكريب