أسرار عمل كرياتين فعال طبيعي لفرد الشعر وطريقة عمله في المنزل بكل سهولة

تعددت طرق عمل الكيراتين في المنزل خصوصًا بعد كثرة الأضرار التي تسببها استخدام الكرياتين الكيميائي، فعلى الرغم من النتائج الرائعة عند عمل الكيراتين في صالونات التجميل إلا إنه هناك الكثير من الأضرار التي تظهر بعد ذلك لما يحتويه الكرياتين من مواد كيميائية ضارة تتمثل في مادة الفورمالين تضر أكثر ما تنفع ولذلك تحاول السيدات تجنب الذهاب إلى الصالونات وعمل الكرياتين بشكل طبيعي في المنزل وترتب على ذلك كثرة عملية البحث حول مكونات عمله وطريقة استخدامه بشكل طبيعي وآمن ومن خلال ذلك المقال سوف تتعرف على مكونات عمل الكرياتين وطريقة الاستخدام بشكل آمن فتابعونا.

أسرار عمل كرياتين فعال طبيعي لفرد الشعر

بيضة واحدة

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون

خمس نقط من زيت الياسمين واللافندر

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع

طريقة التحضير

نقوم بخفق البيضة جيدا ومزجها مع كل الزيوت المستخدمة في الوصفة وخلطهم جيدا

نضع كمية من الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف

نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيك لمدة ساعة

بعد انقضاء المدة نقوم بغسل الشعر بالبلسم والشامبو جيدا ويجب استخدام الماء الدافئ أو الماء الفاتر

مكونات كيراتين الموز

بيضتان

موزة مستوية جدا

طريقة التحضير

نقوم بهرس الموزة جيدًا وخلطها مع البيضتين جيدا حتى يمتزج بشكل جيد

نقوم بوضع الخليط على الشعر ويلف الشعر جيدا وتغطيته ببونية الشعر البلاستيك

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين

بعد انتهاء المدة نقوم بغسل الشعر بالشامبو والبلسم والماء الفاتر

تكرار الوصفة مهم من أجل تحقيق النتائج المطلوبة

مكونات كرياتين الخميرة

بيضة واحدة

كيس من الخميرة الفورية

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

ملعقتان كبيرتان من النشا

طريقة التحضير