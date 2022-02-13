مش هتلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الهندية بطعم وريحة رهيبة هتعطي مذاق وطعم مميز لطعامك

تعرفي على وصفة تحضير خلطة البهارات السبع حتى تحضّري ألذ الأطعمة بنكهات مختلفة ومميزة، فمن المعروف في مطابخنا الشرقية أن أطعمتنا تتميز بنكهات وروائح مثيرة ولذيذة وخاصة في المطابخ المصرية واللبنانية، ويمكنك شراء خلطة السبع بهارات جاهزة من العطار ولكن من الأفضل أن تقومي بتحضيرها بنفسك في مطبخك حيث أنه يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة ووصفة ويمكنك التبديل والتجديد في طريقة عمل كل وصفة والأخرى.

طريقة تحضير خلطة البهارات السبع بطريقة هالة فهمي

مكونات الطريقة:-

نصف كوب كبير من كل مما يلي (الفلفل الأسود – حبهان محبب – كمون حب – كزبرة جافة).

ملعقة كبيرة من القرنفل المسامير وجوزة الطيب والبردقوش.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط المكونات كلها بداخل بولة بلاستيكية وقومي بإضافة الفلفل الأسود والبردقوش أولًا وقلبيهم جيدًا.

ثم ضعي الكمون والكزبرة والحبهان و القرنفل وجوزة الطيب في طاسة القلي حتى يحمروا ويجفوا قليلًا.

بعد أن ترفعي الخليط من على النار قومي بطحنه في الكبة الكهربائية حتى يتم طحنه جيدًا ويصبح خليط ناعم.

اخلطي كل المكونات ببعضها وضعيها بداخل برطمان زجاجي وأغلقيه جيدًا واحفظيه في مكان درجة حرارته باردة وجافة.

من الأفضل وضع شاش الأرز تحت البرطمان المحتوي على البهارات السبع قبل إسخدامه حيث أن الأزر يعمل على امتصاص أي رطوبة في المكان.

يمكنك استخدام البهارات السبع في تحضير الكثير من الأطعمة المختلفة لإعطائها نكهات مختلفة ومميزة.

ويمكنك تخزينها في أرضية غرفة جافة في برطمان زجاجي أو بلاستيكي ويجب أن يكون البرطمان جاف ونظيف قبل وضع البهارات به.

الأطعمة التي يمكن تحضيرها بخلطة البهارات السبع

من الوصفات والأطعمة التي يمكنك استخدام خلطة التوابل السبعة في تحضيرها كل مما يلي:-