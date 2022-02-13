طريقة عمل البطاطس المقرمشة الكرسبي في البيت زي الجاهزة وأحلى

طريقة عمل البطاطس المقرمشة الكرسبي في البيت نقدمها إليكم متابعينا عبر موقع ثقفني، حيث تعد البطاطس المقرمشة هي سناكس لذيذ يغير شكل الطعام على المائدة، وتعتبر البطاطس اكثر نوع من المحاصيل الزراعية الذي ينتشر في العالم كله، وسوف نقدم لكم طريقه عمل البطاطس الكرسبي وهو النوع الذي تحصل عليه مع الوجبات السريعة، لأنها تتميز بطعمها الرائع واللذيذ، وسوف نقدم لكم طريقه إعدادها في البيت ليسهل عليكم تحضيرها إلى أطفالكم بدلاً من شرائها من الخارج بأسعار باهظة، وجودة غير جيدة مثل المصنعة منزلياً.

طريقة عمل أصابع البطاطس الكرسبي المقرمشة زي المطاعم

المكونات:

أربع حبات بطاطس.

اتنين بيضة.

اتنين بصل متوسط الحجم.

ثلاث ملاعق دقيق.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف زيت للقلي.

ثلاث ملاعق لبن.

خطوات تحضير البطاطس المقرمشة في البيت

تقشر البطاطس وتقطع إلى أصابع طويله، بينما يقشر البصل ويقطع إلى حلقات.

اخلطي الفلفل الأسود والحليب والملح والبيض مع الدقيق في وعاء.

بعد مزج المكونات جيدا ضيفي الخليط إلى البطاطس.

سخني الزيت على درجة حرارة عالية، ثم ضيفي إليها البطاطس وعندما تصبح باللون الذهبي الفاتح أخرجيها من الزيت واتركيها

جانبا على مناديل ورقيه حتي تتخلص من الزيت الفائض.

طريقة عمل بطاطس كرسبي في الفرن

المكونات:

أربع حبات بصل.

اتنين كيلو بطاطس.

ملعقة صغيرة فلفل احمر.

ثلاث ملاعق زبدة.

ملح حسب الرغبة.

أعواد من الزعتر.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

خطوات تحضير البطاطس