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عمر شويل - جدة طرق تقوية جهاز المناعة وعلامات ضعف المناعة وإليك افضل الأطعمة لتقوية المناعة - ثقفني
الجهاز المناعي هو الجهاز المسئول عن حماية الجسم ضد أي فيروسات أو بكتريا أو ميكروبات ولذلك يجب الحفاظ عليه وتعزيز كفاءته لأن من يعاني من نقص المناعة يكون عرضة للعديد من الأمراض وهناك العديد من السبل للحفاظ على مناعة الجسم عن طريق اكل صحي وروتين يومي يجب الحفاظ عليه.
أطعمة تقوي المناعة
- السبانخ: يحتوى على عدة مواد غذائية مفيدة وأكثرها فيتامين سي الذي يقوى مناعة الجسم ويطرد الفيروسات، السبانخ الأخضر دون طهوه له قيمة غذائية كبيرة لذلك يفضل تناولها كأحد أنواع السلطات .
- الملفوف(الكرنب): أقوى العناصر التي تقوي جهاز المناعة هو الملفوف والذي يحتوى على فيتامين سي بنسبة كبيرة.
عندما يتم تخليل الملفوف يزداد من قدرته في الحفاظ على مناعة الجسم.
- الأسماك الزيتية: حيث أنه تحتوي الأسماك الزيتية على أوميغا 3 التي تحارب الروماتويد الذي يصيب العظام والذي يعتبر نوع من أنواع نقص المناعة.
- أسماك ألتونه والسلمون تعد أفضل أنواع الأسماك الزيتية.
أعشاب تعزز المناعة
الأعشاب من المعروف عنها أنها ضرورية بشكل كبير للمناعة وأنه يمكن الاستفادة منها في الوجبات الغذائية المختلفة، ولهذا السبب من ضمن الأعشاب التي تعزز المناعة:
- الكركم: من أهم الأعشاب التي تعزز المناعة لاحتوائه على المركزين.
- الزنجبيل: أحد أنواع الأعشاب التي تقوي الجهاز المناعي بالجسم ويواجه التهاب الحلق والغثيان وغيره.
يحتوى على مضادات للالتهابات ومضادات الميكروبات كما يحتوى أجسام مضادة للأكسدة.
- الثوم: يحتوى على مواد فعالة للقضاء على البكتريا الموجودة بالقناة الهضمية وسموم الجسم .
ويحتوى على مواد تزيد كرات الدم البيضاء التي تحارب الأمراض والفيروسات المختلفة.
- عباد الشمس: تحتوى بذور عباد الشمس على مواد فعالة لمواجهة السرطان وتقوية المناعة.
تحتوي تلك البذور على فيتامين E الذي يزيد مناعة الجسم كما أنه يفيد البشرة.
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