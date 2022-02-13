بدون أي ألم وبدون سويت..بملعقة ملح واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه الجسم كله وتعمل على تفتيح وتبيض أماكن إزالة الشعر

بملعقة ملح واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه، ثم إثبات أن وصفة الملح والكركم من الوصفات الفعالة في التخلص من شعر الوجه والجسم وعدم ظهوره لمدة طويلة جداً وفقاً للطب الأيورفيدي، ويوجد عدة وصفات مختلفة باستخدام الكركم والملح. ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على كيفية تحضير العديد من وصفات الملح والكركم في المنزل.

بملعقة ملح واحدة هتتخلصي تماماً من شعر الوجه

يوجد وصفات عديدة نستخدم فيها الملح والكركم كعنصرين أساسين وباستخدام عناصر ثانوية أخرى معهم للحصول على النتيجة المرغوبة كالآتي:

وصفة الملح والكركم لإزالة شعر الجسم

قد يجهل الكثير أهمية الملح في إزالة الشعر بدون الآلم

وصفة الملح والكركم لإزالة الشعر

5 ملاعق كبيرة ملح خشن.

6 ملاعق كبيرة مسحوق كركم.

5 ملاعق حليب.

طريقة الاستخدام

اخلطي كل المكونات السابقة في وعاء نظيف للحصول على خليط متجانس.

ثم نظفي البشرة بالماء والصابون ثم جففيه جيداً.

ضعي الخليط على المناطق التي يوجد بها الشعر سواء على الوجه أو الجسم ثم دلكي بحركات دائرية لمدة ربع ساعة.

ثم دلكي بحركات دائرية لمدة ربع ساعة. ثم اشطفي المنطقة جيداً بالماء الدافئ.

ستلاحظين وجود بقعة صفراء بسبب استخدام الكركم لذا يمكن تنظيفها بالتونر.

يجب تكرار الوصفة مرة كل 8 أيام للحصول على النتيجة المرغوبة في أزلة شعر الوجه والجسم ويمكن الاحتفاظ بباقي المزيج في الثلاجة.

أسهل وصفات الملح والكركم لإزالة الشعر

سوف نقدم لكم طريقة اخري فعاله في إزالة الشعر بدون أي ألآلم

مكونات وصفه الملح في إزالة الشعر

7 ملاعق صغيرة ملح خشن.

6 ملاعق صغيرة كركم.

7 ملاعق كبيرة حليب.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو أي زيت عطري آخر.

طريقة استخدام وتحضير وصفه الملح في إزالة الشعر