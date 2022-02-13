احلي طريقه.. بلح الشام الاصلي المقرمش حضرية في المنزل بأبسط المكونات وأفضل النتائج طريقة حلواني

طريقة تحضير البلح الشام في المنزل من أكثر الوصفات المطلوبة على مواقع الطبخ الإلكترونية، فبلح الشام يعتبر من أكثر الحلوى التي نحبها ونشتريها باستمرار من محلات الحلوى ولكن أحيانًا تخشى بعض الأمهات على أطفالها من التسمم ومن تناول أي أطعمة قد تكون طريقة تحضيرها غير نظيفة، ولذلك تقوم بتحضيرها في المنزل وتبحث الأمهات هذه الفترة بالتحديد في تحضير كل الوصفات الجاهزة في المنزل حيث تكون أكثر قيمة غذائية وضمانًا.

احلي طريقه.. بلح الشام الاصلي المقرمش حضرية في المنزل

مكونات الطريقة:-

كوب دقيق أبيض منخول.

كوبان صغيران من الماء.

ربع فنجان صغير من الزيت.

ثلاثة حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

كيس فانيلا.

رشة ملح.

شربات.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع قدر معدني على النار وأضيفي بداخله كمية من الزيت والماء النقي واتركيه حتى يغلي تمامًا.

عند غليان الماء والزيت قومي بوضع كل من الفانيل والدقيق الأبيض ونشا الذرة وقلبي الخليط حتى يتحول الخليط إلى عجينة متماسكة القوام.

بعد ذلك قومي برفع العجينة المتكونة من على النار واتركيها تبرد قليلًا واعجنيها مرة أخرى بواسطة العجانة المنزلية.

ثم أضيفي البيض بالتدريج إلى العجينة وقلبي العجينة مع كل صبة بيضة

وقلبي الخليط مرة أخرى حتى تبدئي في تشكيل بلح الشام .

. بواسطة القمع قومي بوضع العجينة بداخله وصبيه في الزيت حتى يصبح شكله شكل البلح الشام وقلبي كل قطعة حتى يصبح لونها ذهبي لامع.

ثم كرري هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية المراد تحضيرها ثم ابدئي في صب الشربات على بلح الشام حتى يصبح حلوًا.

طريقة تحضير شربات بلح الشام

مكونات الشربات:-

كوبان سكر أبيض كبيرة.

ثلاثة أكواب من الماء.

رشة فانيلا.

عصير ليمون.

كيفية تحضير الشربات:-