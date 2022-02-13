طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بكل أسرارها وحشواتها زي الكتاب ما قال

القرص الفلاحي من أهم المخبوزات المصرية الأصيلة التي يحبها الكثير من الناس ويمكن أن تخبز بالسمن البلدي وتقدم إلى جانب الشاي في وجبات الإفطار وتتعدد حشواتها ومن الممكن أن تترك خالية دون الحاجة إلى حشوة وفى وصفة اليوم سوف نتعرف كيفية عمل القرص الفلاحي بأفضل الطرق التي لا مثيل لها.

مقادير عمل القرص الفلاحي الطرية

الدقيق الأبيض مخبوزات مقدار أتنين كوب.

السمن النباتي أو البلدي حسب الرغبة مقدار نصف كوب.

ألقشطه اللي أو العلب مقدار أتنين ملعقة كبيرة ويفضل ألقشطه المعلبة لأنها تعطى طراوة القرص.

الحليب تقريبا نصف كوب من الممكن أن يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق المستخدم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

خميرة فورية ملعقة صغيرة.

السكر ملعقة كبيرة.

إعداد القرص الفلاحي