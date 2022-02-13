فاوندشن طبيعي.. طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي بمكونات منزلية يغذي البشرة ويرطبها لبشرة مثالية

طريقة عمل كريم الأساس، من أسهل الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود؛ ويوجد أشخاص تحب أن تفتح في لونه؛ وأشخاص أخري تغمق في لونه، حسب لون البشرة داكنة أم فاتحة؛ وهو يعد من أهم المكياج عند أي بنت، من أهميته أنه يساعد في إخفاء أي عيب في البشرة؛ وتكون لونها واحداَ؛ ولكنه يسبب في الكثير من المشكلات ويضر البشرة الدهنية.

طريقة عمل كريم الأساس

هناك عدة طرق لعمل كريم أساس طبيعي في المنزل بسهولة سنعرض منكم منها افضل ثلاث طرق لعمل كريم الأساس بمواد طبيعية بدون تكاليف او مجهود.

الطريقة الأولى لعمل كريم الأساس

المكونات:

كريم مرطب مطابق لنوع البشرة.

بودر مطابق لنوع البشرة.

علبة صغيرة نظيفة.

فرش صغيرة ورفيعة.

التحضير:

وضع الكريم المرطب المطابق لنوع البشرة في علبة خالية من أي شيء.

بعد ذلك أخذ الفرش الصغيرة والرفيعة ونقوم ببشر البودر المطابق لنوع البشرة.

ثم تقليب الكريم المرطب مع البودر في علبة خالية من أي شيء.

بعد ذلك سيكون كريم الأساس جاهز للاستخدام.

الطريقة الثانية لعمل كريم الأساس

المكونات:

عبوة من النشا.

معلقتان من الشوفان.

نصف معلقة من الكاكاو أو قهوة.

عشر نقط زيت بذور العنب.

علبة لخلط المكونات قديمة أو حديثة.

التحضير:

أولا تقليب النشا مع الشوفان المطحونين جيداَ.

بعد ذلك خلط الكاكاو أو القهوة بالتدريج للحصول على لون بشرتك.

ثم أضافة زيت بذور العنب بالتدريج.

بعد ذلك تقليب كل المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بوضعهما في العلبة الفارغة.

بعد ذلك سيكون كريم الأساس جاهز للاستخدام.

الطريقة الثالثة لعمل كريم الأساس

المكونات:

معلقتان من جل الصبار.

كريم مرطب مطابق لنوع البشرة.

أربع نقط كريم أساس.

كريم واقي للشمس.

بودر مطابق لنوع البشرة.

زيت شجرة الشاي.

التحضير:

أولا ندمج جل الصبار مع معلقة من كريم مرطب.

بعد ذلك تقليبهم مع ربع معلقة من زيت واقي الشمس وأربع نقط من كريم الأساس المناسب لنوع البشرة.

ثم تقليب ربع معلقة من البودر وأربع نقط من زيت شجرة الشاي.

بعد ذلك نقوم بوضعهما في العلبة ونضعه في الثلاجة.

ثم بعد ذلك سيكون كريم الأساس جاهز للاستخدام.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل كريم الأساس، بمكوناتها وطريقة تحضيرها وتحدثنا عنها بثلاث طرق مختلفة وتحدثنا عن البشرة الدهنية ومشاكل كريم الأساس وفوائده وعرفنا أن كريم الأساس من الأشياء الأساسية في مكياج أي بنت لأنه يساعد في إخفاء عيوب الوجه.