مكون هام لنجاح الرواني في المنزل أحلى من الجاهزة وطريقة سقيها بالعسل الخفيف

إن لم تتذوقي الرواني من قبل فقد فاتك الكثير، فهي من أشهر الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار على السواء؛ إذ يمكنكِ تقديمها لعائلتك في المناسبات وأعياد الميلاد أو حتى في الأوقات العادية، واجعلي الجميع يستمتع بمذاقها الرائع الذي يشبه مذاق البسبوسة، وخاصة مع إضافة جوز الهند إليها، فتابعي معنا لتتعرفي على أسهل طريقة لعملها.

مكون هام لنجاح الرواني

هي نوع من أنواع الحلويات التي تشبه البسبوسة في مذاقها وكيك جوز الهند الإسفنجي، ويمكنكِ تقديمها لطفلك كبديل عن وجبة الإفطار إذا لم يكن يحب تناولها، وهي من الأكلات المفيدة، حيث تحتوي على كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى كمية ضئيلة من الدهون المشبعة والسكريات التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة خلال فترة النهار، والمكون الهام هو وضع ذرة ملح.

مكونات عمل الرواني

لكي تقومي بعمل حلوى الرواني احرصي على أن توفري المكونات التالي ذكرها قبل البدء في عملها:

كأس من الدقيق الأبيض.

بايكينج باودر بمقدار ملعقتين صغيرتين.

سمن بمقدار أربع ملاعق كبيرة.

فانيلا سائلة بمقدار ملعقة صغيرة.

كأس من السكر.

ربع كأس من جوز الهند.

ثلاث بيضات.

لبن زبادي بمقدار كوب إلا ربع.

كأس من الحليب السائل.

كوب آخر من السكر والماء للقطر.

طريقة تحضير الرواني

بعدما توفرين كافة المكونات المذكورة أعلاه اتبعي الخطوات التالية لتحضير حلوى الرواني: