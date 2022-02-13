كريم نيفيا اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن، من أهم ما يمكن إدخاله من مكونات لها القدرة على أن تقوم بفرد الشعر وتخليصه من أي مظهر من مظاهر التجاعيد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بوصفة كريم نيفيا المميزة، والتي تعمل على توفير مغذيات للشعر، والتخلص تماما من أي تواجد للشعر المجعد بالملمس الخشن، وفيما يلي أهم مكونات خليط نيفيا وطريقة التحضير للوصفة لفرد الشعر وتنعيمه والتحسين من مظهره وترطيبه.

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

من أهم المكونات التي تساعد في التحسين من مظهر الشعر مكون كريم نيفيا عالي الترطيب للشعر، ومن أهم الخلطات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على الشعر ناعم وبشكل أفضل وخالي من التجعد، ومن الممكن أن يتم خلط كريم نيفيا المميز مع بعض المكونات الطبيعية والتي تعمل على تنعيم الشعر للتخلص تماما من أي تواجد للتجعد، ومن بين مقادير وصفة كيراتين كريم نيفيا ما يلي:

مكونات خليط كيراتين كريم نيفيا

من الممكن أن يتم عمل تلك التركيبة من كيراتين نيفيا المميز باستعمال المكونات التالية:

ملعقتان من مستحضر نيفيا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة تحضير كيراتين كريم نيفيا لفرد الشعر

من الممكن أن يتم عمل كيراتين نيفيا من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة:

نقوم بوضع مستحضر نيفيا بالمقدار المذكور في وعاء ملائم من الفازلين ويتم وضع الوعاء في الميكرو ويف مدة خمس عشر ثانية.

بعد إذابة المكونين السابقين، تتم الإضافة لمكون النشا.

التقليب الجيد ما بين الثلاث مكونات السابقة.

يتم وضع مكون زيت الزيتون مع التقليب لكي يخف قوام الخليط.

بقية المكونات تتم إضافتها، والخلط الجيد ما بينهم لكي نحصل على تركيبة ناعمة تصلح للتطبيق على الشعر.

مدة التطبيق تكون من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين دقيقة.

يتم وضع غطاء من البلاستيك على الشعر.