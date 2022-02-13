حساء التدفئة لتناول أفضل شوربة تمنحك بالطاقة والدفء في فصل الشتاء وتكات تحضيره

تعد الشوربة كحساء التدفئة من أسهل الأطباق في التحضير حيث أنها لا تتطلب مهارات عالية في الطبخ، كما أنها تعتبر من أشهى المشروبات خاصة في فصل الشتاء حيث تعمل على تدفئة الجسم ومده بالطاقة اللازمة والحيوية والنشاط والإحساس بالدفء دون الحاجة لارتداء الكثير من الملابس الثقيلة أو الاعتماد على وسائل للتدفئة الخارجية، بجانب أنها تمنح الجسم الكثير من الماء الذي يكون بحاجة إليه على مدار اليوم، كما تحتوي أيضا على العناصر الغذائية اللازمة للجسم مثل الفيتامينات والمعادن كالفسفور والبوتاسيوم، فهي أشهر أنواع المقبلات المعروفة بكثير من بلدان العالم، لذلك نقدم لكم طريقة إعداد أنواع مختلفة من حساء التدفئة بشوربات بسيطة وسهلة العمل.

حساء تدفئة شوربة الخضار

تعتبر شوربة الخضار من أشهر أنواع الشوربات الصحية الشتوية فهي الخيار الأمثل لمن يرغب بفقدان وزنه حيث أنها تحتوي على الكثير من أنواع الخضراوات المغذية التي تمنح شعورا بالشبع، وتحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، إليكم مقادير وطريقة عملها:

مقادير شوربة الخضار

بصلة واحدة صغيرة مقطعة قطع صغيرة جدا.

ثمرة بطاطس واحدة كبيرة مقطعة مكعبات.

ثمرتان من الجزر متوسط الحجم مقطع الى قطع صغيرة.

ثمرتان من الكوسة المقطعة الى قطع صغيرة.

كوب واحد من الفاصوليا الخضراء المجمدة أو الطازجة المقطعة قطع صغيرة.

أربعة أكواب كبيرة من شوربة الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي.

طريقة تحضير شوربة الخضار

نضع الزيت والبصل في إناء متوسط الحجم للطهي فيه.

نقلب البصل حتى يذبل، ثم نضيف البطاطس والجزر والكوسة والفاصولياء مع الاستمرار في التقليب بعد وضعهم.

نظل نقلبهم لمدة صغيرة حتى تنضج قليلا قبل وضع شوربة الدجاج.

بعدها نضع شوربة الدجاج على مزيج الخضراوات ونتركه على نار متوسطة لمدة 25 دقيقة.

بعد انتهاء المدة نضع القليل من الشورية في أوعية صغيرة مخصصة للشوربات وتقدم ساخنة.

فوائد شوربة الخضار