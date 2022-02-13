وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من العانه والتخلص منه نهائيا بدون ألم

تعاني جميع السيدات من هذه المشكلة، حيث تعد من أهم ما يشغل تفكيرهم ويحاولون بشتى الطرق التخلص نهائيا وإزالة الشعر الزائد ومنع ظهوره مرة أخرى، وتحرص الفتيات المقبلات على الزواج على معرفة جميع الوصفات التي تتعلق بالبشرة والجسم ومنها وصفات إزالة الشعر الزائد والتخلص منه بشكل مباشر ولذلك كثرت عمليات البحث حول هذا الموضوع وتعد وصفة الفازلين من أسهل الوصفات وأفضلها حيث تساعد بشكل كبير جدا في عملية التخلص من تلك المشكلة ومن خلال ذلك المقال سوف نتعرف على وصفات الفازلين المستخدمة في عملية إزالة الشعر الزائد.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

ثلاث ملاعق حليب سائل

ملعقة كبيرة حمص مطحون

نصف ملعقة كبيرة فازلين

نصف ملعقة كبيرة كركم

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات جيدًا حتى تمام الامتزاج ومن ثم نضع الخليط على شعر العانة في اتجاه نمو الشعر، وترك الخليط حتى يجف

بعد أن يجف الخليط نهائيا نقوم بفرك المكان في عكس اتجاه نمو الشعر بغسل المكان بالماء البارد

نجفف المكان جيدا من الماء

يمكن تكرار الوصفة أكثر من مرة حتى تتخلص تماما من الشعر

هناك وصفة أخرى لاستخدام الفازلين مع نبات السعد وهي:

المكونات

الفازلين

نبات السعد

طريقة التحضير

نقوم بخلط الفازلين ونبات السعد بنسب متفاوتة بحيث تكون كمية نبات السعد أكبر قليلا من الفازلين

نضع الخليط في المنطقة المراد إزالة الشعر منها

يعمل الفازلين على إضعاف بصيلات الشعر والتخلص منه نهائيا كما أنه يعمل على تنعيم البشرة والتخلص من الاستمرار

فوائد الفازلين

هناك فوائد عديدة فهو لا يقتصر فقط على عملية إزالة الشعر بل يستخدم في الكثير من الوصفات والخلطات ومن أهم استخداماته: