ب2 كوب دقيق أعملي كيكة الشوكولاتة غرقانة بالصوص اللذيذ بمقادير غير مكلفة وطعم هش وخفيف

تعد كيكة الشيكولاته من اجمل انواع الكيك المفضله لدى الجميع، ويقوم الامهات بتحضيرها بشكل دائم فى المنزل حيث انها من الحلويات التى تقدم للضيافه مع القهوه، ويمكن تحضيرها مع الشاى صباحآ قبل النزول من المنزل كوجبة خفيفه، ويمكن تقديمها بالصوص الرائع واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الشيكولاته.

تعد الكيكة الشوكولاتة هي من أهم أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكثير من فئات الأسرة كلها، وهي من ألذ أنواع الحلويات التي يمكن أن نقوم بتحضيرها في المنزل بشكل سريع بعدة أشكال وطرق مختلفة، فقد نقوم بتحضير الكيكة بااضافة الشوكولاتة او الفانيليا او البرتقال، كما أيضا يمكن أن نتناولها كوجبة خفيفة على الفطار او العشاء.

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

المكونات

٢كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتى.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب السائل.

٣بيضات.

الطريقة

نضع الزيت مع البيض والسكروالفانيليا والحليب فى وعاء الخلاط الكهربائى.

نخفق المكونات بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمى.

فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق الابيض مع الكاكاو والبيكنج بودر حتى تتجانس المكونات جيدآ.

نضف خليط السكر والبيض الى وعاء الدقيق ونخلطهم بواسطة المضرب اليدوى حتى يتجانسوا.

نضع خليط الكيك فى صينية متوسطة مدهونه بالقليل من الزيت.

نقوم بتسخين الفرن ونضع الكيكه بداخله على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة ٤٠دقيقه.

نتأكد من تسوية الكيكه بواسطة غرز السكينة فوسط الكيكه.

نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد.

نضف اليها صوص الشيكولاته وتقطع للتقديم.

يمكن استبدال صوص الشيكولاته بصوص الكراميل.

ويمكن ان تزيين بالمكسرات المجروشه او الكريمه.

تقدم الكيكه مع العصائر او القهوه.

طريقة عمل صوص الشيكولاته

المكونات

٣معالق كبيرة من الكاكاو المحلى.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب السائل.

الطريقة

فى قدر على النار نضع الكاكاو مع الزبده ونقلبهم ببطئ.

نضف اليهم الحليب تدريجيآ حتى يتجانسوا ونحصل على القوام المطلوب.

يترك جانبآ حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات

٤معالق كبيرة من السكر.

٢معلقة كبيرة من الزبده.

كوب من الحليب السائل.

الطريقة