طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية

نقدم لكم وصفة عجينة البيتزا السريعة والتي لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد منا حيث أن مكوناتها سهلة وبسيطة بمجرد أن نجعل وصفة عجينة البيتزا سهلة الصنع مرة واحدة في الأسبوع، لكن هناك الكثير من النصائح والحيل للتأكد من أنك ستحصل على عجينة رائعة ومميزة لذلك، كما يمكنك خلط عجينة البيتزا هذه باليد أو استخدام خلاط خاص بالعجن، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير وصفة البيتزا السريعة في مطبخك بمكونات سهلة التحضير وفي أقل وقت ولتحصلي على نتيجة سريعة تابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

400 جرام دقيق.

كيس خميرة مجففة سريعة المفعول.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر ناعم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، بالإضافة إلى كمية إضافية من زيت نباتي.

ملعقة كبيرة دقيق ذرة.

طريقة تحضير البيتزا السريعة

نقدم لكل سيدة عاملة طريقة تحضير البيتزا السريعة في مطبخك بمكونات موجودة داخل منزلك ويمكنك تحضيرها في أقل وقت نظرا لعدم تفرعك طوال ساعات اليوم، ويمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنعها وهي:

سخني الفرن إلى أقصى درجة حرارة 240 درجة مئوية، ثم قومي بتحضير البيتزا.

ضعي الدقيق والخميرة والملح والسكر معًا ثم ضيفي زيت، ثم الماء لخلطها حتى تتشكل عجينة.

قومي باستكمال العجن على رخام علية دقيق لمدة دقيقة واحدة حتى تصبح ناعمة.

اتركها لترتاح لوقت كافي، ثم قومي بتشكيل البيتزا بعمل كرات صغيرة وضعيها على رخام به دقيق حتى لا يحدث التصاق.

قومي بفرد العجينة في صينية البيتزا لحجم ليس بسميك وقومي بتخريمها بالشوكة.

ضعي عليها الصلصة، والإضافات التي تحبيها، وما إلى ذلك، واخبزيها لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح الجبن فقاعات ويصبح لون القشرة بنياً ذهبياً.

بعض النصائح حول صنع أفضل بيتزا محلية الصنع