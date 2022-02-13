أفضل طريقة لعمل الكنافة النابلسية بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل الكنافة النابلسية، هناك العديد من الطرق التي تحضر بها حلوى الكنافة التي تعد من أشهر الحلويات الشرقية اللذيذة والمعروفة في بلاد الشرق، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر منها الكنافة النابلسية أحد أنواع الحلويات الشهيرة في بلاد الشام وفلسطين، حيث يتم تحضيرها بالكنافة المبشورة والذي يضاف إليها اللوم البرتقالي، وفي الغالب يتم حشوها بالجبن بأي نوع سواء كانت الجبنة الموتزاريلا أوالجبن العكاوي، أوالجبن المجدولة أو الجبن النابلسي، ومن خلال التقرير التالي نشارك معكم أفضل وأسهل طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل.

طريقة عمل الكنافة النابلسية

المكونات

نصف كيلو من الكنافة المفرومة.

كوب من السمنة البلدي.

نصف كوب من الزيت.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة.

كوب كبير من جبن الموتزاريلا.

ملعقة صغيرة من لون الطعام البرتقالي.

ملعقتين كبيرتين من القشطة.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الفستق الحلبي المجروش.

كوبان كبيران من الشربات البارد.

خطوات التحضير

تذويب السمنة في قدر متوسط الحجم على النار ثم يضاف إليه الزيت.

وضع الكنافة المفرومة فوق الزيت والسمنة بعد ذوبانها.

تقليب الكنافة مع السمنة جيدا ثم يضاف معهما لون الطعام البرتقالي، ثم ترفع عن النار.

تحضير قالب الكنافة ويدهن بالزبدة ثم يوضع نصف كمية الكنافة بطريقة الضغط.

توزيع الجبن الموتزاريلا فوق الكنافة ثم تبطن فوقها بالنصف الآخر من الكنافة.

دهن وجه الكنافة بالقشطة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.

إخراج الكنافة من الفرن ويسكب فوقها الشربات البارد وتزين بالفستق المجروش.

عمل الكنافة النابلسية على الطريقة الفلسطينية

المكونات

كوبان كبيران من الكنافة.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

مقدار نصف كوب من جبن العكاوي.

نصف كوب من الجبن النابلسي.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوبان من سيرب الشربات.

نصف كوب من الفستق المفروم.

خطوات التحضير