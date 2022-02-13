نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لعمل أم علي بالمكسرات بأسهل وافضل الطرق في المقال التالي
تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الجميع من الأشخاص ولأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ والمختلفة عن باقي الحلويات وحيث أنها تمتلك قيمة غذائية عالية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان مثل البروتينات والمعادن والسكريات وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل أم علي بالجلاش بالمكسرات بطريقة بسيطة وسهلة أيضاً زي المحلات في المنزل من خلال هذا المقال.
طريقة عمل أم على بالمكسرات
تعتبر حلويات أم علي من الحلويات القديمة التي ظهرت منذ سنوات عديدة ويقبل الكثير من ربات المنزل على تحضيرها في المنزل باستمرار وكذلك شرائها من المحلات جاهزة حيث تنتشر بشكل كبير في المحلات الخاصة بالحلويات، وعلى الرغم من أن حلويات أم علي تعتبر تقليدية بالنسبة للكثير من الأفراد إلا أنها في ظل تطور معظم الحلويات أصبحت متطورة من حيث المكونات والمقادير.
المكونات:
- نصف كيلو جرام من عجينة الجلاش.
- كوب واحد من القشطة.
- أثنين كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 200 جرام من المكسرات المشكلة البندق والفستق وجوز الهند واللوز وعين الجمل.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة.
- مقدار ثلاث أكواب من اللبن السائل.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى ابدأي في تقطيع نصف كيلو جرام من الجلاش إلى أجزاء صغيرة مربعة الشكل بحيث تكون أجزاء الصغيرة في الحجم متساوية.
- الخطوة الثانية قومي بقلي قطع الجلاش في الزيت أو السمن النباتي حسب ذوق كل شخص ثم بعد ذلك قومي بتصفية قطع الجلاش من الزيت على المناديل الورقية العادية ثم بعد ذلك قومي بسكب لتر من اللبن السائل في داخل إناء مناسب وبعد ذلك ضعي الإناء على النار حتى يتم الغليان تماماً وبعد ذلك ضيفي ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة وأثنين كوب من السكر الأبيض الناعم وكوب واحد من القشطة.
- الخطوة الثالثة ضيفي إليهم أجزاء الجلاش المقلية والمكسرات المختلفة حسب ذوق كل شخص لمدة عدة دقائق ثم ارفعي الإناء من على النار ثم أسكبي المزيج في داخل قدر مناسب بحيث يكون قابل للحرارة ومن ثم اتركيه القدر حتى يبرد تماماً.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة تكون متوسطة وبعد ذلك قومي بإدخال القدر في الفرن بحيث يكون القدر في منتصف الفرن وثم بعد ذلك قومي بإخراج القدر من الفرن بعد أن يأخذ اللون الذهبي ثم ضيفي إلى حلوى أم علي الشربات ثم قومي بتزيين أم علي بالمكسرات المشكلة من جوز الهند واللوز والبندق وعين الجمل والمكسرات المطحونة.
- الخطوة الخامسة أصبحت حلوى أم علي جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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