الطريقة الصحيحة لعمل أم علي بالمكسرات بأسهل وافضل الطرق

‏تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الجميع من الأشخاص ولأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ والمختلفة عن باقي الحلويات وحيث أنها تمتلك قيمة غذائية عالية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان مثل البروتينات والمعادن والسكريات ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل أم علي بالجلاش بالمكسرات بطريقة بسيطة وسهلة أيضاً زي المحلات في المنزل من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل أم على بالمكسرات

تعتبر حلويات أم علي من الحلويات القديمة التي ظهرت منذ سنوات عديدة ويقبل الكثير من ربات المنزل على تحضيرها في المنزل باستمرار وكذلك شرائها من المحلات جاهزة حيث تنتشر بشكل كبير في المحلات الخاصة بالحلويات، وعلى الرغم من أن حلويات أم علي تعتبر تقليدية بالنسبة للكثير من الأفراد إلا أنها في ظل تطور معظم الحلويات أصبحت متطورة من حيث المكونات والمقادير.

المكونات:

نصف كيلو جرام من عجينة الجلاش .

كوب واحد من القشطة .

أثنين كوب من السكر الأبيض الناعم .

‏200 جرام من المكسرات المشكلة البندق والفستق وجوز الهند واللوز وعين الجمل .

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة .

مقدار ‏ ثلاث أكواب من اللبن السائل .

طريقة التحضير :