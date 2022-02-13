مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل البيتي فور الهش يذوب في الفم بكل أسرار شيف الحلواني

الكثير من السيدات يقومون بالبحث عن طريقة عمل البيتي فور الهش، حيث أنه في العديد من الطرق قد لا يكون هش ولذيذ مثل المصنوع في المخابز، ولذلك وجدنا أنه من الضروري أن نقوم بعرض هذه الطريقة التي سوف تمكن كل السيدات من تجربتها بشكل فعلي وضمان جودتها ونظافتها لأبنائهم.

طريقة عمل البيتي فور الهش

المكونات

كوبان زبدة طريّة بحرارة الغرفة.

3 بيضات (بياض البيض).

بيضة كاملة.

كوب سكر بودرة.

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

طريقة عمل بيتي فور المحلات

في البداية نحضر وعاء عميق ونضع فيه السكر والزبدة ونقوم بخلطهم حتى يتجانسوا جيدا.

بعد ذلك نضيف للخليط تدريجيا بياض البيض، وعندما يتجانس نقوم بإضافة البيضة الكاملة ونخفها حتى تتجانس.

وفي وعاء بعيد نخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم تدريجيا نضيفه للخليط السابق.

بعد ذلك نستخدم الكيس الخاص بالحلويات بعد وضع العجينة داخلة في تشكيل البيتي فور حسب الشكل الذي نريده.

ويمكن تزينه بحبة لوز أوبندق قبل الخبز أو بعده، ثم نقوم بإدخاله الفرن لمدة تتراوح ما بين 8 أو 12 دقيقة.

طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب

المكونات

كوبان زبدة طرية بحرارة الغرفة.

3 بيضات.

صفار بيضة واحدة (للوجه).

كوب سكر بودرة.

4 أكواب ونصف دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة كاكاو غير محلّى.

وملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة من بشر قشر الليمون.

وملعقة كبيرة سكر بودرة للرش على الوجه.

مكونات الحشوة

علبة حليب مكثف محلى.

300 غرام شوكولاتة مقطعة.

طريقة عمل البيتيفور بالزبدة

فيما يخص تحضير عجينة البيتي فور يتم اتباع نفس الخطوات السابقة بالضبط، ولكن فيما يخص الحشو فيتم تحضيره على نحو مختلف كما يلي:

نضع الحليب في إناء على نار هادئة ونستمر في تقليبه، ثم نضيف له قطع الشيكولاتة ونستمر في التقليب إلى أن تذوب وتتجانس مع الحليب، ثم نقوم برفعه من النار وتركه حتى يبرد.

نقوم بغمس قطعة البتي فور من الأسفل في الخليط، ثم نقوم بوضع قطعة أخرى كغطاء لها، ونقوم بوضع القطع في طبق التقديم بشكل جيد ونرش على الوجه سكر بودرة.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال طريقة عمل البيتي فور الهش لكل من تريد أن تقدمه كوجبة شهية لأبنائها، حيث أن البيتي فور من أفضل الحلوى التي يمكن أن يتم تقديمها سواء وحدها أو مع أي نوع من المشروبات الساخنة، ولذلك من الرائع أن تقوم كل أم بتجربة هذه الطريقة لأبنائها.