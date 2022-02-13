نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اظهري جمالك.. وصفه لنفخ الخدود وتوريدها لن تحتاجي لمكياج أو تنت لجمال طبيعي 100% يبهر من حولك في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدامك وصفة لنفخ الخدود وتوريدها من الأشياء التي تجعلك تبدين أكثر شبابًا ودائما جميلة. الخدود المترهلة تعطى المرآة مظهر أقل جاذبية، مع التقدم في السن وعدم الاهتمام بالبشرة لدى بعض النساء، ينعكس ذلك على مظهر الوجنتين، وأيضا نقص الكولاجين بالبشرة مع عدم التغذية المناسبة وتناول المكملات الغذائية، من شأنه منحك مظهر باهت، اهتمي ببشرتك للحصول على بشرة جميلة.

وصفة لنفخ الخدود وتوريدها

تتميز هذه الوصفة بمكونات غنية بعناصر مفيدة جدا للبشرة، حين يجتمع الشوفان والخميرة يمنحان البشرة المزيد من التألق والجمال، وتتكون الوصفة كالتالي:

دقيق الشوفان.

خميرة طبيعية.

لبن بودرة.

ماء ورد.

عسل أبيض.

الطريقة:

يوضع دقيق الشوفان واللبن البودرة في وعاء بكميات متساوية.

بعد ذلك توضع الخميرة والعسل، ويمزج الخليط بماء الورد حتى الحصول على قوام سميك.

ثم بعد ذلك يفرد الماسك على الخدود برفق لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يفرد الماسك على الخدود برفق لمدة عشر دقائق. بعد ذلك يغسل الوجه بالماء.

ثم يكرر ثلاث مرات بالأسبوع.

خلطة لنفخ الخدود وتوريدها

تتميز الحلبة بقدرتها الفائقة على منح الخدود مظهر ممتلئ كما أنها بمزجها مع الترمس المطحون تزيد من جمال الوصفة ويعملان سويا على توريد الخدود، ويمكن عمل الوصفة كالآتي:

مسحوق الترمس الناعم.

حلبة مطحونة.

زبادي طبيعي.

الطريقة:

تمزج المكونات السابقة جيدا حتى تصبح ذات سمك كريمي يمكن وضعه على البشرة.

ثم بعد ذلك تنظيف البشرة جيداً.

بعد ذلك تنظيف البشرة جيداً. بعد ذلك يفرد الماسك على الخدود لمدة ربع ساعة.

ثم يغسل بالماء، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

نفخ الخدود بشكل دائم

يتميز سائل الصبار بمميزات تجميلية للبشرة، لا تدعيها تفوتك، جيل الصبار يعمل على تغذية البشرة، ومنحها مظهر مشدود وجميل ويمكن تطبيق الوصفة كالتالي:

جل الصبار الطبيعي.

نشا الذرة

الطريقة:

أولاً تمزج المكونات حتى تصبح متماسكة بطريقة يسهل فردها على البشرة.

بعد ذلك تفرد الوصفة على الخدود لمدة خمس دقائق حتى تجف.

ثم تغسل بماء دافئ.

بعد ذلك تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

وفي الختام، اهتمي بعمل وصفة لنفخ الخدود وتوريدها لمنحك مزيد من الجمال والثقة بالنفس. كلما أطلت المرأة بمظهر جميل كلما زادت ثقتها بنفسها. اهتمي بمظهر الوجنتين بتطبيق الوصفات الطبيعية المذكورة في المقال حتى تبدو بشرتك وكأنك أكثر شبابًا ودائما جميلة. المرأة لديها العديد من المسؤوليات والمهام التي تشغلها وتجعلها أقل اهتماما لنفسها. خصصي لنفسك يوم أسبوعيا حتى تستطيع تكملة باقي الأسبوع بنشاط وجمال ورونق دائم.