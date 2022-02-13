العيش البيتي.. خبز الطاسة السريع بدون فرن في دقائق روعة وهش وخفيف ستصبح وصفتك الأولى

يعد صنع خبز الطاسة في المنزل ممتعًا ومجزيًا، ويمكنه أيضًا أن يوفر لك المال. وإنه ليس لذيذ فقط لكنه مغذي أيضًا؛ لأن الخبز والزبدة مصدر رائع للكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن الأساسية، لذلك سوف نتعرف معًا في الفقرات التالية على طريقة رائعة لعمل الخبز في المنزل.

خبز الطاسة

خبز المقلاة من أشهى المخبوزات، ويمكنك عمله بخطوات بسيطة بالمكونات الآتية:

1 كيلو طحين ابيض.

2 ملعقة طعام خميرة.

4 ملعقة طعام زيت.

1ملعقة سكر.

2 ملعقة طعام لبن بودر.

رشة ملح.

طريقة عمل عيش الطاسة السريع

إليكي عزيزتي طريقة بسيطة وسهلة لعمل خبز المقلاة، وفيما يلي الخطوات اللازمة:

أحضري وعاء كبير وضعي به الطحين والخميرة واللبن والسكر والملح.

بعد ذلك أضيفي الماء ببطء على المزيج حتى يصبح عجينة متناسقة القوام ومتماسكة.

ثم اتركي العجين يتخمر لفترة زمنية حوالي ساعة.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجين وتقسيمه على هيئة كور.

ثم استعملي النشابة لفرد العجين.

بعد ذلك أحضري صينية وضعي فوقها قطعة من القماش، ثم قومي برص العجين المفرود عليها.

ثم ضعي قطعة أخرى من القماش فوق العجين، واتركيه لمدة 45 دقيقة؛ لكي يتخمر مرة أخرى.

بعد ذلك أحضري مقلاة متوسطة الحجم، وضعيها على حرارة متوسطة، وادهنيها بزيت خفيف، ثم ضعي العجين الخبز.

ثم بعد مرور 3 ثواني اقلبي الخبز على الجانب الآخر؛ حتى يصبح لونه ذهبي من الوجهين.

بعد الانتهاء من خبز جميع أقراص الخبز، اتركيه يبرد، ثم قدميه لأسرتك على السفرة.

نصائح للحصول على خبز رائع

فيما يلي سوف نتعرف على بعض الإرشادات التي تجعل خبز المقلاة مميز ورائع في المذاق والرائحة، وهي:

أولا يجب استخدام مكونات طازجة وصالحة لإعداد الخبز، وخصوصًا الخميرة يجب أن تكون نشطة.

يجب أن تكون العجينة لينة وطرية حتى نحصل على خبز ممتاز.

الحرص على إضافة لبن بودر يجعل طعم الخبز جميل جدًا.

عدم الاستهانة بمدة التخمير؛ وتركه حتى يصبح حجمه الضعف؛ لكي نحصل على خبز مميز ومنتفخ.

استخدام حليب أو ماء دافئ حتى تتم عملية التخمير بنجاح.

والأهم من ذلك استخدام قطعة قماش أو غطاء بلاستيك لتغطية العجين؛ حتى لا تجف وتتخمر بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك استخدام منخل لتصفية الدقيق من الشوائب وحتى لا يتكتل.

وضع المكونات بالكميات المناسبة للحصول على خبز رائع.

بهذا نكون تعرفنا على خبز الطاسة وكيفية عمله بطريقة سهلة وبسيطة، والحصول على مذاق رائع، كما أن اتباع الإرشادات سوف يساعدك في الحصول على خبز رائع دون الحاجة إلى شرائه من المخابز والمحال.