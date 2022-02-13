اسهل طريقة لتنظيف البط من الريش الصغير بمكون سحري

يصنف البط من الأطباق الرئيسية التي يجب أن تكون موجودة في أي عزومة، يعرف البط بتواجده مع المحشي على الأخص، وهو يتميز بطعم لذيذ ومختلف عن باقي الطيور، ويعرف في مصر أي مناسبة لا تخلو من وجود البط شواء أعياد أو مناسبات، ولكن تواجه النساء عند تنظيفه بعض المشكلات مع الريش الصغير فهو يكون صعب الإزالة، و سننقل لكم من خلال مقالنا أسهل طريقة لتنظيف البط من الريش الصغير في وقت قصير.

طرق تنظيف البط من الريش

إزالة الريش الصغير من البط باستخدام البوتجاز

تتجه بعض ربات المنزل إلى حرق الريش على نار البوتجاز وستجدي الريش الموجود يقع نتيجة الحرق، ولكن عند القيام بهذه الطريقة يجب الحذر لكي لا تحرقي جلد البط.

تنظيف البط من الريش بواسطة الردة

بعد إزالة الريش الكبير قومي بغسل البط بالماء ثم بعد ذلك قومي بتنشيفه من الماء فبذلك سيكون من السهل إزالة الريش ببساطة، ثم بعد ذلك ضعي الردة على البط كله وابدأي بالفرك بيديكي جيدا وستري الشعر الصغير وهو يقع منه.

تنظيف البط من الشعر باستخدام البيكربونات الصوديوم والدقيق

المكونات:

كوب دقيق.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

أربع ملاعق ملح.

طريقة الاستخدام:

بعد أن تقومي بخلط كل من الدقيق وبيكربونات الصوديوم والملح معا جيدا قومي بغسل البط.

بعد أن غسلتيه جففيه جيداً ثم ضعي الخليط عليه وانتظري ثلاثون دقيقة.

بعد مرور الوقت افركيه كله جيدا وستجدي الريش الصغير يقع ببساطة.

إزالة الشعر الصغير من البط باستخدام الدقيق والملح