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عمر شويل - جدة ب 2 كوب دقيق و معلقة سكر تعرف الآن على طريقة تحضير الكرواسون فى المنزل - ثقفني
يعتبر الكرواسون المورق أفضل المخبوزات التي هي فرنسية الأصل؛ حيث أن طريقة عملها بسيطة وسهلة، كما أنها تعتبر وجبة إفطارلذيذة مع كوب الشاي الساخن وتحتوي على قيمة غذائية عالية، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة عمل الوصفة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل الكرواسون بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستهلك كثير من الوقت.
طريقة تحضير الكرواسون
من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل الكرواسون بكل سهولة ويسر، وتتمثل مكوناته في الآتي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة سكر كبيرة.
- قدر مناسب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- جبن للحشو على حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من اللبن الحليب البودرة.
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- سمسم للتزيين على حسب الرغبة.
طريقة عمل الكرواسون
- يتم إحضار وعاء مناسب ثم نضع به كلا من الدقيق والملح واللبن البودرة والخميرة الفورية، ثم يتم خلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ثم بعدها نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجيا حتى يصبح القوام لين.
- ونترك العجين ليرتاح خمس دقائق.
- ومن ثم يرش كمية بسيطة من الدقيق على سطح مستوي، بعد ذلك يتم فرد العجينة على شكل دائري.
- نقوم بدهان العجينة بالزبدة ونضع بها الجبن، ثم تقسم العجينة على أشكال مثلثة.
- بعدها نقوم بلف العجينة من القاعدة إلى الرأس.
- وتكرر نفس العملية حتى نفاذ الكمية.
- ويدهن الوجه بالبيض ثم نضع الصينية في فرن ساخن لمدة عشر دقائق.
- لكي تتمكن من عمل عجينة ناجحة لابد من توافر خامات عالية الجودة من الزبدة، والمكونات الأخرى أيضا تكون بدرجة حرارة الغرفة، ينصحن أيضًا باستخدام النشابة أثناء فرد العجين والإكثار من لف العجين لأن ذلك من أكثر ما يتميز به الكرواسون.
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