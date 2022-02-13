ب 2 كوب دقيق و معلقة سكر تعرف الآن على طريقة تحضير الكرواسون فى المنزل

يعتبر الكرواسون المورق أفضل المخبوزات التي هي فرنسية الأصل؛ حيث أن طريقة عملها بسيطة وسهلة، كما أنها تعتبر وجبة إفطارلذيذة مع كوب الشاي الساخن وتحتوي على قيمة غذائية عالية، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة عمل الوصفة، لذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل الكرواسون بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستهلك كثير من الوقت.

طريقة تحضير الكرواسون

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل الكرواسون بكل سهولة ويسر، وتتمثل مكوناته في الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة سكر كبيرة.

قدر مناسب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

جبن للحشو على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب البودرة.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

سمسم للتزيين على حسب الرغبة.

طريقة عمل الكرواسون