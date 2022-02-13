أسهل وأسرع طريقة لعمل الجبنة القريش بدون إضافات بـ 3 مكونات فقط بطعم الفلاحي

هناك عدد كبير جداً من الجبن التي يتم صناعتها في مصانع الألبان، من أحب أنواع الجبن التي يفضلها الجميع هي الجبنة القريش وهذا بسبب طعمها المميز والمختلف عن أنواع الجبن كما أنها من أكثر الجبن المغذية و الخفيفة التي ينصح بها كافة الأطباء بالأخص للذين يعانون من أمراض عسر الهضم و الأطفال وهذا بسبب انها خفيفة جدًا ومغذية، ولذلك سنقدم لكم أسرار تحضير الجبنة القريش بكل أسرارها ستحضرين كمية من الجبن بـ 3 مكونات فقط.

مقادير الجبنة القريش

لا يحتاج تحضير الجبنة القريش سوي 3 مكونات فقط لصناعتها، فهي تعتمد على الحليب فقط لذلك فهي مغذية جدًا و مفيدة للجسم الإنسان، وسنقدم لكم مقادير تحضير الجبنة القريش وهي:

4 لترات من اللبن البقري.

القليل من الملح

4 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الجبنة القريش

هناك العديد من السيدات التي تبحث عن طريقة لتحضير الجبنة القريش من المنزل، وسنقدم لكم أسهل و أسرع طريقة لعمل الجبنة القريش وهي: