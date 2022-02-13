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عمر شويل - جدة طريقة تحضير معمول التمر بدل ما تشتري فى دقايق هتعمل أحلي معمول - ثقفني
يعتبر معمول التمر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية، كما أنه مشهور منذ القدم في الحضارة الفرعونية فهو يشبه في الأشكال المحفورة الرسم الفرعوني للشمس قديمًا، وقد كان قدماء المصريين يقدمونه مع الموتى عند دفنهم في المقابر، ويتميز المعمول بطعمه الشهي واللذيذ، كما أنه صحي لاحتوائه على التمر، وهو الذي يمد الجسم بالنشاط والطاقة عند تناوله في الصباح، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل معمول التمر بخطوات سهلة وبسيطة وفي أقل من نصف ساعة.
طريقة تحضير معمول التمر
- يمكنكِ تحضير المعمول بأكثر من حشوة، فيمكن تحضيره بحشوة الملبن أو بالمسكرات، أو التمر كما تفضلين، وسنقدم لكِ المعمول بالتمر لكن يمكن اتباع نفس الخطوات مع تغيير الحشوة فقط.
المقادير المطلوبة:
- 4 كوب من الدقيق.
- 2 كوب من السمن البلدي.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبد.
- ½ كوب من الزيت النباتي.
- 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 1 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
- 6 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- 1 ملعقة صغيرة رائحة كعك.
- رشة ملح.
- تمر للحشوة.
طريقة التحضير:
- احضري قدر وارفعيه على النار وقومي بتسخين السمن والزيت والزبدة.
- احضري بولة وضعي بها الدقيق وقومي بعمل حفرة في منتصف الدقيق وقومي بصب الزيت والسمن الساخن وضيفي باقي المكونات وقومي بالعجن جيدًا.
- ضيفي نصف كوب من الماء الدافئ واستمري في العجن حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بتغطية العجينة واتركيها لترتاح لمدة ساعة وتختمر.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 200.
- احضري الصواني الخاصة بالكعك.
- قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم قومي بحشيها بالتمر واغلقيها على شكل كرة ثم شكليها بالقالب الخاص بالتزيين.
- قومي برص المعمول في الصواني وادخليه الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي.
- اخرجي الصواني من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم احفظيه في علب محكمة الغلق.
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