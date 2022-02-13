بمكونات سهلة وبسيطة حضري شاورما الدجاج السوري بأفضل الطرق

طريقة عمل الشاورما السوري، تعتبر الشاورما السوري من الوجبات السريعة المفضلة عند الجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب، تتميز بطعمها الذي لا يقارن بأي من الأكلات الكثيرة المختلفة، يفضل البعض شرائها من المطاعم والمحلات بسبب عدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة لتحضيرها، قد تبحث الأمهات عن أسهل الطرق لتحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير الشاورما السوري بكل تكاتها ولا حاجة لشرائها من الخارج فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة عمل الشاورما السوري

تعد الشاورما السوري واحدة من أفضل الأطعمة التي يقبل على شرائها الكثيرين، نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، تحضر بعدة طرق مختلفة ومكونات سهلة وبسيطة، هناك نوعان من الشاورما شاروما الدجاج وشاورما اللحم، فالعديد يقبل على شراء شاورما الدجاج لمذاقها الشهي وللمكونات الموجودة بها، عادة مل نسعى دائماً لطلب الأطعمة السريعة لأنها لذيذة وشهية وأفضل من طعام المنزل، ولكنها عادة ما تسبب ألم وتعب بالمعدة نظراً لعدم نظافة الأطعمة وتكون الميكروبات بها، فننصح ربه المنزل بتحضيرها في المنزل بكل أمان لضمان صحتها لعائلتك، وذلك بدلاً من شرائه من الخارج.

مكونات شاورما الدجاج السورية

عدد ثمرتان من الطماطم مقطعة إلى أجزاء صغيرة.

مقدار عدد ثمرتان من الفلفل الرومي الأخضر مقطع إلي شرائح طولية.

حوالي نصف كيلو من الدجاج المخلي والمقطع إلى قطع صغيرة.

عدد 2 ملعقة من بهارات الشاورما موجودة عند العطار.

مقدار عدد ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

كمية مناسبة من زيت الطعام.

ما يعادل نصف كوب من الماء.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية

يتم إحضار وعاء كبير ونقوم بعمل تتبيله الشاورما ونبدأ بوضع الدجاج والخل والملح والفلفل الأسود والبصل البودر وبهارات الشاورما ونصف كوب من الماء والفلفل الرومي المقطع.

نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد، بعد ذلك يتم تغطية الوعاء بكيس بلاستيك شفاف وتترك في التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين تقريباً.

بعد ذلك يتم إخراجها من الثلاجة ونضع في طاسة على النار حوالي ملعقتين من زيت الذرة ويضاف لها الشاورما التي قد قمنا بتتبيلها من قبل.

نقوم بالتقليب حتى تنضج تماماً، بعد ذلك ترفع من على النار وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

يمكن تقديمها بجانب بعض الأطعمة المختلفة مثل الأرز والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير الشاورما السوري في المنزل بكل سهولة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.