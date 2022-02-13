معجون الاسنان والنشا لن تستغني عنه من اليوم معجزة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات بشرة كالزجاج

معجون الاسنانأصبح يستخدم في العديد من الاستخدامات بشكل يومي من أجل ترطيب الجلد والبشرة والتخلص من الجفاف التي تعاني منه البشرة، وهذا لأنه يحتوي على المواد والمعادن والفيتامينات الفعالة التي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج وخالية من المشاكل والعيوب التي تظهر فيها والتي تتمثل في السواد أو التجاعيد وغيرها من مشاكل وعيوب البشرة، ولهذا فقد نتعرف معا على مجموعة من الخطوات الفعالة التي تساعدك في تحضير واحدة من أهم الوصفات المعالجة للبشرة والفعالة في تجديد خلاياها وخلوها من الاسمرار والتجاعيد بشكل نهائي.

معجزة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات بشرة كالزجاج

يمكنك الآن تصغير سنك عشر سنوات مرة واحدة من خلال المواظبة على استخدام كريم الفازلين الفعال في ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من التجاعيد والاسمرار التي تعاني منه، فهو من أشهر منتجات العناية بالبشرة الموجودة في الصيدليات وتتميز بأنها تقضي على تجاعيد الوجه بشكل قوي، وتتكون الخلطة من التالي:

ملعقة من زيت الجلسرين.

ملعقة من معجون الاسنان

واحد معلقة من الفازلين.

ملعقة من النشا البيضاء.

ملعقة عسل نحل.

قطرات بسيطة من الماء

طريقة وصفة الفازلين للقضاء على التجاعيد

من الممكن التخلص من تجاعيد البشرة بسهولة عن طريق اتباع مجموعة من الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل بدلا من شراء الكريمات الغالية الثمن من الصيدليات، وهذه الخطوات تتمثل في التالي: