نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجون الاسنان والنشا لن تستغني عنه من اليوم معجزة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات بشرة كالزجاج في المقال التالي
معجون الاسنانأصبح يستخدم في العديد من الاستخدامات بشكل يومي من أجل ترطيب الجلد والبشرة والتخلص من الجفاف التي تعاني منه البشرة، وهذا لأنه يحتوي على المواد والمعادن والفيتامينات الفعالة التي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج وخالية من المشاكل والعيوب التي تظهر فيها والتي تتمثل في السواد أو التجاعيد وغيرها من مشاكل وعيوب البشرة، ولهذا فقد نتعرف معا على مجموعة من الخطوات الفعالة التي تساعدك في تحضير واحدة من أهم الوصفات المعالجة للبشرة والفعالة في تجديد خلاياها وخلوها من الاسمرار والتجاعيد بشكل نهائي.
معجزة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والترهلات بشرة كالزجاج
يمكنك الآن تصغير سنك عشر سنوات مرة واحدة من خلال المواظبة على استخدام كريم الفازلين الفعال في ترطيب البشرة بعمق وحمايتها من التجاعيد والاسمرار التي تعاني منه، فهو من أشهر منتجات العناية بالبشرة الموجودة في الصيدليات وتتميز بأنها تقضي على تجاعيد الوجه بشكل قوي، وتتكون الخلطة من التالي:
- ملعقة من زيت الجلسرين.
- ملعقة من معجون الاسنان
- واحد معلقة من الفازلين.
- ملعقة من النشا البيضاء.
- ملعقة عسل نحل.
- قطرات بسيطة من الماء
طريقة وصفة الفازلين للقضاء على التجاعيد
من الممكن التخلص من تجاعيد البشرة بسهولة عن طريق اتباع مجموعة من الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل بدلا من شراء الكريمات الغالية الثمن من الصيدليات، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:
- يتم تحضير ملعقة من معجون الاسنان والفازلين ووضعها في وعاء عميق، ومن ثم يتم إضافة زيت الجلسرين وملعقة من النشا.
- ثم يتم تقليب المكونات جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي، وبعدها يتم وضع الكريم في الثلاجة حتى يبدأ في التماسك تماما .
- ومن ثم يتم استخدام هذا الكريم على البشرة بشكل يومي وهذا من أجل التقليل تماما من التجاعيد.
- ثم هذه الوصفة السحرية لا تتكلف أكثر من عشرون جنيها ولهذا السبب فيمكنك استبدالها بمستحضرات التجميل الأخرى.
- فهي غنية بالعناصر المجددة لخلايا البشرة والفعالة في التخلص من العيوب التي تعاني منها البشرة بشكل سريع.,
- حيث تعمل على تغلغل المواد المغذية للجلد إلى الداخل وتحمي الطبقات الخارجية من التلف والجفاف التي تعاني منه.
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