نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر قوي منزلي لتبييض وتقشير الجسم وإزالة الخلايا الميتة والبقع الغامقة من أول أستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير البشرة من أهم الأشياء التي يفضل أن تحدث بشكل مستمر وذلك من أجل تنظيف البشرة بشكل عميق بشكل دوري، وايضًا يساعد التقشير على تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت، وجعل البشرة أكثر جمالًا وجاذبية، والان سوف نتعرف معًا على بعض الطرق الطبيعية التي تستخدم لتقشير وتبيض الجسم بكل سهولة ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات غير ضارة على بشرة بتكاليف بسيطة.

الكثير من الفتيات قبل فترة الزواج يبحثن عن طرق مختلفة لتقشير أجسامهن حتى يمتلكون بشرة بيضاء، والبعض منهم يستخدم أنواع مختلفة من الكريمات التي تعمل على تقشير وتبييض الجسم، ولكنها قد تكون باهظة الثمن، لذلك سنقدم لك عزيزتي من خلال المقال مجموعة من الخلطات الطبيعية لتبييض وتقشير الجسم في أسرع وقت.

طرق طبيعية لتقشير وتبييض البشرة

يوجد بعض المواد الطبيعية التي لها دور فعال وسريع لتقشير البشرة والجسم بالشكل المطلوب والسريع، والتي يعطي البشرة بياضًا، ونعومة رائعة ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

خلطة الشوفان مع الحليب

هذه الخلطة تحقق بياضًا للجسم بشكل رائع كما تساعد على التخلص من الجلد الميت وتجديد الخلايا بالشكل المطلوب وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كوب من الشوفان المطحون ناعم.

كوب من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بالاستحمام ونقع جسمك في المياه الدافئة قبل البدء بوضع الخليط.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس.

وزعي هذا الخليط على المناطق المراد تفتيحها أو تنعيمها.

افركي الجلد به جيدًا لمدة خمس دقائق بشكل دائري.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة.

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر بعد الانتهاء.

كرري الوصفة مرتين بشكل أسبوعي.

استخدام القهوة في تقشير وتبيض الجسم

للقهوة الكثير من الفوائد الخاصة بالبشرة، فهي تساعد على تفتيح الجلد، والتخلص من الجلد الميت، كما أنها تساعد في التخلص من البقع والبثور السوداء التي تتواجد في الجسم بالكامل، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

نصف كوب من القهوة.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والتطبيق