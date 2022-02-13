أقوي طريقتين لصبغ الحواجب في المنزل بمكونات طبيعية فى دقايق و تعيش كتييير

من الأشياء المهمة في شكل الإنسان وهي حواجبه وخصوصاً عند السيدات، هناك بعض السيدات يعانون من الحواجب الخفيفة ومن الحواجب الذي يوجد بها شعر أبيض، وهناك الكثير يبحثون عن وصفات طبيعية لصبغ الحواجب بدون ضرر على البشرة، معنا نقوم بتقديم أفضل الوصفات لصبغ الحواجب في المنزل بكل سهوله.

طريقة صبغ الحواجب

هناك العديد من الوصفات لصبغ الحواجب في المنزل ومنها ما يلي.

صبغ الحواجب بالكاكاو

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كسوله واحده من فيتامين هه.

قرص واحد من الفحم المطحون الناعم يوجد في الصيدلية.

طريقة تحضير الخلطة لصبغ الحواجب

نقوم بوضع جل الصبار في وعاء ثم نقوم بوضع الكاكاو ونقوم بخلطهم مع بعض بعد ذلك نضع الفحم المطحون تدريجي مع التقليب المستمر حتي تحصل على اللون المفضل لديك، وإذا كنت ترغبين أن يكون اللون بني فاتح لا تقوم بإستخدام الفحم المطحون.

بعد ذلك نقوم بوضع فيتامين ه على الخلطة ويقلب مرة أخرى وهكذا تكون الخلطة جاهزة للأستخدام، نقوم بوضع الخلطة بإستخدام فرشة المسكرة نقوم بغسل فرشة المسكرة وتستخدم في هذه الوصفة.

توضع على الحواجب لمدة عشر دقائق وإذا لم تتلون الحواجب نقوم بوضعة وقت أطول لتحصل على اللون المفضل لديك نقوم بإستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

صبغ الحواجب بالقهوة أو البن

المكونات

ملعقة كبيرة بن.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير