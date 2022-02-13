أعملي البقلاوة على أصولها بالفتسق الحلبي بطريقة ناجحة ومضمونة ألذ وأحلي من محلات الحلويات

إن البقلاوة من الحلويات الجميلة والمحبوبة لدى الجميع لتميزها بمذاق رائع لإنها تحتوى على الفستق اللذيذ وهي مشهورة جدا في جميع البلاد العربية وإن تحضيرها ليس بالأمر الصعب بالعكس فإن طريقة تحضيرها سهلة للغاية ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة فمنها الطريقة التقليدية البسيطة ومنها الملفوفة التي تعطيها شكل جميل وسهولة في تناولها.

الكثير منا يحتاج إلى تدفئة الجسم في فصل الشتاء، وأول ما يخطر في البال هو عمل الحلويات ويجب أن تكون سهلة الصنع، وتعتبر البقلاوة من أسهل الحلويات التي يمكنك عملها في المنزل بطرق بسيطة ومكونات متوفرة لديك في منزلك، ويمكنك عمل البقلاوة بمختلف أنواع الصوص مثل النوتيلا، والسكر، والعسل، ومن خلال المقال سنقدم أفضل طريقة لعملها.

طريقة عمل البقلاوة في المنزل

يمكنك صنع البقلاوة اللذيذة في المنزل لأفراد عائلتك بكل سهولة كالآتي:

مكونات عمل البقلاوة:

نصف كيلو من عجينة البقلاوة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ثلاثة أكواب من الفستق الحلبي.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الليمون.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار صينية مناسبة.

يتم دهن الصينية جيداً بالزبدة باستخدام الفرشاة حتى لا تلتصق البقلاوة.

قومي بوضع شريحتين من عجينة البقلاوة الجاهزة ويتم دهنها بالزبدة بالفرشاة ويتم تكرار هذه الطريقة حتى تنتهي من نصف شرائح البقلاوة.

ثم يتم بعد ذلك رش الفستق الحلبي على شرائح البقلاوة.

بعد ذلك قومي بوضع نصف شرائح البقلاوة الثاني بنفس طريقة وضع النصف الاول.

بعد الانتهاء من جميع شرائح البقلاوة قومي بتقطيعها بالحجم المرغوب فيه.

يمكنك تحضير البقلاوة بطريقة اخرى عن طريق تقطيع شرائح البقلاوة طوليا باحجام متساوية وتدهن كل شريحة بالزبدة وإضافة الفستق ولفها ووضعها في الصينية.

بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠° مئوية وضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة نصف ساعة تقريباً.

بعد إتمام النضج اخرجي الصينية من الفرن ويتم سكب الشربات عليها واتركيها تبرد.

طريقة عمل الشربات: