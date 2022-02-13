طريقة عمل البرجر في المنزل على أصوله بدون ما يكش او يفك أحلى من المطاعم

طريقة عمل البرجر في المنزل هذا من أكثر الوجبات يبحث عنه جميع السيدات و الأمهات، حيث يعد البرجر من أكثر الوجبات السريعة طلباً في المطاعم و الكافيهات هذا لأنه من الوجبات اللذيذة جدًا التي حازت على إعجاب الجميع من الصغار والكبار، لهذا تتمني جميع الأمهات على تحضير كافة الوجبات من المنزل لكي يحدون من تناول أطفالهم من الخارج، لهذا حرصنا على تقديم طريقة تحضير البرجر من المنزل بكل أسراره وسر طعمه المميز و الشهي.

مكونات عمل البرجر

من المعروف أن تحضير البرجر لا يحتاج مكونات أو توابل كثيرة لكى يحتفظ بطعم اللحم المميز مثل المطاعم، مكونات تحضيره هي:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

إضافات

كاتشب.

مايونيز.

حلقات من الطماطم.

شرائح فلفل أخضر.

حلقات من البصل.

شرائح من الجبن.

طريقة تحضير البرجر

تأكدي انك بعد الآن لن تقومي بشراء البرجر من الخارج، سوف تعتمدين هذه الطريقة سوف يعشقها جميع أفراد أسرتك ويطلبها منك باستمرار، طريقة التحضير هي: