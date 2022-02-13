نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر في المنزل على أصوله بدون ما يكش او يفك أحلى من المطاعم في المقال التالي
طريقة عمل البرجر في المنزل هذا من أكثر الوجبات يبحث عنه جميع السيدات و الأمهات، حيث يعد البرجر من أكثر الوجبات السريعة طلباً في المطاعم و الكافيهات هذا لأنه من الوجبات اللذيذة جدًا التي حازت على إعجاب الجميع من الصغار والكبار، لهذا تتمني جميع الأمهات على تحضير كافة الوجبات من المنزل لكي يحدون من تناول أطفالهم من الخارج، لهذا حرصنا على تقديم طريقة تحضير البرجر من المنزل بكل أسراره وسر طعمه المميز و الشهي.
مكونات عمل البرجر
من المعروف أن تحضير البرجر لا يحتاج مكونات أو توابل كثيرة لكى يحتفظ بطعم اللحم المميز مثل المطاعم، مكونات تحضيره هي:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة مفرومة متوسطة الحجم.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
إضافات
- كاتشب.
- مايونيز.
- حلقات من الطماطم.
- شرائح فلفل أخضر.
- حلقات من البصل.
- شرائح من الجبن.
طريقة تحضير البرجر
تأكدي انك بعد الآن لن تقومي بشراء البرجر من الخارج، سوف تعتمدين هذه الطريقة سوف يعشقها جميع أفراد أسرتك ويطلبها منك باستمرار، طريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بوضع اللحمة في الكبة ثم نقوم بفرم اللحمه جيداً حتى يصبح قوام اللحمه ناعم.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع حبة البصلة إلى 4 قطع ونضعها داخل الكبة ونفرمها مع اللحم جيدًا.
- نضيف عليها ملعقتين من الدقيق ونقوم بضربهم جيدًا.
- ثم نقوم بوضع الملح و الفلفل الاسود و نفرمهم حتى يصبح قوام اللحم ناعم.
- بعد ذلك نقوم بفرد خليط اللحمة على كيس بلاستيك ونغطيه بكيس آخر.
- نضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل لكي يتماسك.
- نقوم بتقطيع البرجر حلقات بالقطاعة.
- يفضل وضع البرجر بعد تقطيعه في الثلاجة مرة أخرى.
- نضع طاسة على نار متوسطة ونفرد القليل من الزيت داخل الطاسة.
- عندما يسخن الطاسة نضع البرجر ونتركه حتى يتم تحميره من الأسفل لا نقلبه إلا بعد تحميره.
- نقلبه على الوجه الأخرى لكي يتم تحميره.
- نقوم بوضع طبقة القليل من المايونيز و الكاتشب على الخبز ثم نضع شرائح من البصل.
- ثم نضع البرجر ثم الجبن وحلقات الجبن والفلفل ويقدم الطعام بالصحة والهنا
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