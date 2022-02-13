مكون رهيب لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة البرق لحواجب ورموش جذابة بدون أضرار

تعتبر الرموش من أكثر الأشياء التي تعطي الفتيات الجاذبية الكبرى لجمالهم حيث تعمل شعر الرموش الطويلة إبراز العين مما تجعلها تبدو بشكل جميل ورائع وجذاب، وتحلم العديد من الفتيات للوصول إلى الرموش الطويلة الغزيرة التي تعمل على إبراز العين وجمالها وتلجأ العديد من الفتيات والسيدات للوصول إلى هذا النوع من الرموش إلى البحث عن بعض الطرق والوسائل التي تعمل على إطالة الرموش وجاذبيتها، وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي تعمل تلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات.

هي إستخدام الماسكرا التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تساقط شعر الرموش وتقصفها وتجعل منطقة العين تبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب، وتعتبر الماسكرا من أكثر الأشياء والمستحضرات التجميلية الخطرة التي يلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات الذين يعانون من مشكلة تقصف شعر الرموش، وتعتبر من أكثر الأشياء التي تعمل على إطالة الرموش بشكل جميل وجذاب هي إستخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على تغذية شعر الرموش وتغزيرها وتجعلها تبدو بشكل جميل ورائع، حيث توجد هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل على علاج مشكلات الرموش.

خلطة تطويل الرموش

المكونات

ثلاث ملاعق صغيرة فقط من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف فقط من العسل الأبيض.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير