نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون رهيب لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة البرق لحواجب ورموش جذابة بدون أضرار في المقال التالي
تعتبر الرموش من أكثر الأشياء التي تعطي الفتيات الجاذبية الكبرى لجمالهم حيث تعمل شعر الرموش الطويلة إبراز العين مما تجعلها تبدو بشكل جميل ورائع وجذاب، وتحلم العديد من الفتيات للوصول إلى الرموش الطويلة الغزيرة التي تعمل على إبراز العين وجمالها وتلجأ العديد من الفتيات والسيدات للوصول إلى هذا النوع من الرموش إلى البحث عن بعض الطرق والوسائل التي تعمل على إطالة الرموش وجاذبيتها، وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي تعمل تلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات.
هي إستخدام الماسكرا التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تساقط شعر الرموش وتقصفها وتجعل منطقة العين تبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب، وتعتبر الماسكرا من أكثر الأشياء والمستحضرات التجميلية الخطرة التي يلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات الذين يعانون من مشكلة تقصف شعر الرموش، وتعتبر من أكثر الأشياء التي تعمل على إطالة الرموش بشكل جميل وجذاب هي إستخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على تغذية شعر الرموش وتغزيرها وتجعلها تبدو بشكل جميل ورائع، حيث توجد هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل على علاج مشكلات الرموش.
خلطة تطويل الرموش
المكونات
- ثلاث ملاعق صغيرة فقط من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة صغيرة ونصف فقط من العسل الأبيض.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين الطبي.
طريقة التحضير
- قومي أولا بتحضير طبق صغير وضعي به ثلاث ملاعق صغيرة فقط من زيت الخروع مع نصف ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفازلين مع ملعقة واحدة صغيرة فقط من العسل الأبيض.
- بعد إضافة جميع هذه المكونات ببعضها قومي بتقليبها جيدا ببعضها حتى تتجانس تماماً.
- بعد تجانس المكونات ببعضها قومي بتحضير فرشاة ماسكرا قديمة وقومي بغسلها جيدا ثم عليكي بغمسها في هذه الخلطة.
- بعد غمس هذه الفرشاة في هذه الخلطة قومي بتمشيط شعر الرموش بها جيدا حتى تتمكني من خلط الشعر جيدا بهذه الخلطة.
- أتركي هذه الخلطة في الرموش لمدة ليلة كاملة حتي تتمكني من الحصول على رموش طويلة.
- عليكي بعمل هذه ووضع هذه الخلطة يوميا ليلا حتى تحصلين على نتيجة مبهرة.
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