بالتتبيلة السرية لمطعم الحاتي أعملي كفتة الحاتي المشوية على الفحم بطعم وريحة رهيبة

كفتة الحاتي من أحلى الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار حيث أنها تتميز بمذاق لذيذ جدا ويمكن أن نقوم بتجهيزها بطريقة سهلة وسريعة ولها رائحة جذابة وطيبة، فقد تتكون كفتة الحاتي من اللحمة المفرومة وعدد من البهارات المختلفة والبقدونس وتكون على شكل أصابع سمكها مناسب، وقد توجد أنواع كثيرة من الكفتة غير كفتة الحاتي وهما كفتة الفراخ وكفتة البطاطس بالجبنة وغيرهم.

مكونات كفتة الحاتي

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

أربع فصوص من الثوم.

حزمة واحدة من البقدونس.

كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر.

كمية مناسبة من الفحم.

طريقة عمل كفتة الحاتي