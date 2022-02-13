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عمر شويل - جدة ألذ كيك للفطار ممكن تدوقيه أعملي كيكة الشاي الاقتصادية بمقادير سهلة ومتوفرة في كل منزل - ثقفني
هناك الكثير من الناس تعشق تناول بعض الحلويات الخفيفة كوجبة إفطار لتعطي طاقة ونشاط لاستكمال اليوم بشكل أفضل، وحتى تكون خفيفة على المعدة، ولذلك من أهم الأكلات المفضلة لهذا الغرض هي كيكة الشاي اللذيذة الذي يمكنكم تحضيرها في أي وقت وبشكل يومي و بمكونات متواجدة في كل منزل فلا تحتاج إلى تكاليف عالية، ومن خلال المقال سوف نتعرف على كيفية تحضير كيكة الشاي بشكل تفصيلي.
طريقة عمل كيكة الشاي الهشة
قومي بإعداد كيكة الشاي اللذيذة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار أو على مدار اليوم كنوع من الحلوى المميزة، وطريقة عمل الكيكة كالأتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- كوب من اللبن الحليب
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من السكر الناعم الابيض.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة من الملح بسيطة.
- ثلاثة بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة التحضير
- شغلي الفرن قبل البدء في عمل الكيكة وحتى تحقق أفضل نتيجة.
- قومي بإحضار بوله غويطة.
- اضيفي بداخلها البيض واللبن.
- اخفقي المكونات جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي وسرعة الاستخدام.
- اضيفي بعد ذلك السكر.
- أعيدي الخلط حتى يذوب في المكونات تمامًا.
- ضعي أيضًا الفانليا إلى المكونات، ومن ثم أضيفي بعد ذلك الزيت.
- قومي بضرب المكونات بأعلى سرعة المصري .
- اتركي الخليط هذا جانبًا.
- قومي بنخل الدقيق في وعاء آخر.
- اضيفي إليه رشة الملح، أضيفي البيكنج باودر.
- باستخدام ملعقة كلبي مكونات الدقيق الحافة مع بعض حتى تتجانس مع الدقيق.
- صبي خليط الزيت واللبن الذي قد تم تجهيزها.
- قومي بخلط المكونات بشكل تدريجي أثناء الصب.
- استمري في التقليب حتى الحصول على عجينة الكيكة الناعمة الثقيلة.
- احضري قالب مدور أو مستطيل حسب الرغبة.
- ضعي بداخل القالب بعض القطرات من الزيت.
- وقومي بدهن الزيت جيدًا في الصينية، ثم أضيفي رشة من الدقيق، وذلك حماية للكيكة من الاحتراق.
- اضيفي بعد ذلك خليط الكيكة إلى القالب.
- ادخلي القالب الفرن الذي قد تم تجهيزه من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الاوسط.
- اتركي الكيكة لمدة ٣٠ دقيقة حتى تنضج تمامًا.
- اخرجي الكيكة بعد ذلك واتركيها تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا مع كوب الشاي.
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