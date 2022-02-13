نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة الرهيب لتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت ستصبحين زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة من المواد الطبيعية التي تستخدم لعمل الكثير من الوصفات المختلفة للوجه ويرجع ذلك لكثرة فوائدها للوجه، والبشرة بشكل عام فهي تساعد في تفتيح اي اسمرار قد يتواجد في البشرة كما أنها تعمل على تنظيف البشرة بعمق والتخلص من الحبوب والبقع السوداء، لذلك سوف نتعرف على أهم الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها بالقهوه لتفتيح وتوحيد لون الوجه.

استخدام القهوه لتقشير وتبييض الوجه

تساعد القهوه في التخلص من الجلد الميت بشكل كبير وإعادة لون الوجه وإزالة أي اسمرار كما أنها تساعد بالفعل في التخلص من الكثير من مشاكل البشرة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القهوه.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليط متجانس.

وزعي الخليط على بشرتك بشكل كامل.

قومي بفرك القهوه على الوجه بحركات دائرية مستمرة للحصول على أفضل تقشير كامل للوجه.

اتركي الماسك بعد ذلك لمدة ربع ساعة على الوجه.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر جيدًا.

كرري استخدام ماسك القهوه بشكل مستمر للوجه للتمتع بأفضل النتائج.

ماسك القهوه مع الزبادي لتقشير الوجه

هذا الماسك يساعد في تقشير الوجه وتفتيح اي اسمرار يوجد به، كما يساعد الزبادي على ترطيب الوجه بشكل كامل فتصبح البشرة أكثر جمالًا ونضارة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القهوه.

ملعقتين من الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعض بشكل جيد.

بعد أن يصبح خليط متجانس قومي بتوزيع هذا الخليط على الوجه.

افركي البشرة به جيدًا وذلك لتحقيق الهدف من استخدامه.

اتركي الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

كرري استخدام هذه الوصفة للوصول إلى أفضل نتيجة.

فوائد استخدام القهوه للوجه

القهوه تحتوي على الكثير من الفوائد للوجه ومن أهمها مايللي: