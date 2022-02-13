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عمر شويل - جدة بمقادير اقتصادية أعملي كيكة الزبادي الهشة الخفيفة على أصولها بطعم لذيذ أول مرة تاكليه - ثقفني
للكيكة أنواع مختلفة لذيذة وجميلة من حيث الشكل والطعم، فهي تقدم في الكثير من المناسبات، أو تقدم لضيافة الأقارب والصحاب، يحبها الكثير من الناس سواء كانوا كبار اوصغار، ولذلك تحب كل ربة منزل التفنن في تقديمها بأجمل طعم وشكل، ومن أهم أنواع الكيكة التي سوف نتعرف عليها في هذه السطور القادمة هي كيكة الزبادي اللذيذة الهشة، والان يمكنكم التعرف على خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي.
طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة اللذيذة
كيكة الزبادي من الأنواع التي تحتوي على الكثير من القيمة الغذائية الهامة جدًا للجسم، والتي بالفعل سوف تنال اعجاب الكثير وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب زبادي بلدي طبيعي.
- ثلاث بيضات كبيرة الحجم.
- كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الزيت.
طريقة التحضير
- في وعاء الخلاط أضيفي الزيت مع السكر الناعم.
- اخلطي المكونات بشكل كامل حتى يذوب السكر تمامًا.
- اضيفي بعد ذلك البيض واحدة بعد الأخرى مع تشغيل الخلاط أثناء الإضافة حتى تتجانس بشكل سريع.
- اضيفي الفانيليا بعد ذلك.
- واعيدي الخلط ثم أضيفي الزبادي في النهاية واستمري في الخفق حتى يصبح خليط متجانس بشكل كامل.
- احضري وعاء فارغ، و قومي بنخل الدقيق بداخله.
- اضيفي بداخل الدقيق البيكنج باودر.
- ثم اضيفي رشة الملح.
- أعيدي خلط المكونات جيدًا.
- قومي بصب خليط الزبادي الذي تم تجهيز في الخلاط، على الدقيق الذي تم تحضيره.
- قلبي المكونات بالمضرب اليدوي بشكل تدريجي، وذلك حتى تتكون عجينة الكيكة الناعم.
- احضري صينية مرتفعة الحواف، وقومي بدهنها بالزيت.
- قومي بصب الخليط بداخله بشكل كامل.
- ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ويفضل أن يتم تشغيل الفرن من قبل تجهيز الكيكة حتى يصبح ساخن ليعطي أفضل نتيجة.
- ادخلي الصينية في الرف الاوسط واتركيها لمدة ٣٥ دقيقة.
- اختبري نضج الكيكة بعد مرور كل هذا الوقت.
- اذا تم النضج بشكل كامل اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد بشكل جيد.
- قومي بتقطيعها الى قطع مناسب للتقديم، ويتم تناولها في أي وقت بعد ذلك بألف هنا وشفا.
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