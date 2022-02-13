بمقادير اقتصادية أعملي كيكة الزبادي الهشة الخفيفة على أصولها بطعم لذيذ أول مرة تاكليه

للكيكة أنواع مختلفة لذيذة وجميلة من حيث الشكل والطعم، فهي تقدم في الكثير من المناسبات، أو تقدم لضيافة الأقارب والصحاب، يحبها الكثير من الناس سواء كانوا كبار اوصغار، ولذلك تحب كل ربة منزل التفنن في تقديمها بأجمل طعم وشكل، ومن أهم أنواع الكيكة التي سوف نتعرف عليها في هذه السطور القادمة هي كيكة الزبادي اللذيذة الهشة، والان يمكنكم التعرف على خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة اللذيذة

كيكة الزبادي من الأنواع التي تحتوي على الكثير من القيمة الغذائية الهامة جدًا للجسم، والتي بالفعل سوف تنال اعجاب الكثير وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب زبادي بلدي طبيعي.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير