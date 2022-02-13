أقوي مقشر جبار لإزالة الجلد الميت من البشرة والجسم كله والتخلص من البقع الداكنة للعروس

تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجه الغالبية العظمى من الفتيات والسيدات هي المشكلات المتعلقة لأن البشرة تعد مصدر جمال وأناقه أي فتاة وسيدة وتعد ظهور أي علامة من العلامات الغير مرغوبة على البشرة تسبب العديد من الضيق والتعب النفسي للكثير من السيدات والفتيات ويعملون على البحث على إزالتها والتخلص منها حتى يظهرون بشكل جميل وجذاب، ومن أمثلة مشكلات البشرة التي تواجه الفتيات هي مشكلو إسمرار لون الجلد وظهور حب الشباب وتراكم الجلد الميت والقشور وغيرها من العلامات الأخرى التي تزيد من المشكلات النفسية لهؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه العلامات.

ويعتبر فصل الشتاء هو فصل السقيع الذي يعاني منه جميع الفتيات من جفاف البشرة والقشور وتراكم الجلد الميت على البشرة حيث يعاني جميع الفتيات من هذه المشكلة ويعملون على البحث عن بعض الطرق والحلول التي تمكنهم من التخلص من الجلد الميت المتراكم بالبشرة، وتلجأ الغالبية العظمى من الفتيات إلى إستخدام المقشرات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي تعمل على إلتهاب البشرة ولكي نتفادى هذا الإلتهاب علينا بأن نتجنب إستخدام هذه المقشرات الكيميائية الضارة، والبعض الآخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الأجهزة وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المكلفة والضارة بنسبة كبيرة على البشرة.

خلطة تقشير الجلد الميت

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

نصف ملعقه صغيرة من القهوة.

طريقة التحضير