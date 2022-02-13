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عمر شويل - جدة طريقة تحضير وصفة زيت البرتقال لإزالة البقع السوداء من الجسم والوجه نهائيا، حيث أنه من مشكلات الجلد الشائعة ظهور البقع الداكنة وخاصة لدى النساء، وتسمى أيضا بتصبغات الجلد، وتكون أكثر المشاكل إحراجا لدى الفتيات والنساء، فتؤثر على نفسيتهم بطريقة سلبية، وتظهر هذه البقع السوداء على الجلد لعدة عوامل يجب معرفتها لتجنب ظهورها فتظهر الفتيات والنساء بجسم أكثر بياضا.

طريقة تحضير وصفة زيت البرتقال

وينصح خبراء التجميل بحل تلك المشكلة بالوصفات والخلطات الطبيعية وعدم اللجوء إلى الطرق المستخدم بها المواد الكيميائية لما لها من تأثير ضار وخطير على الجلدعلي المدي الطويل.

أسباب البقع السوداء

يجب علينا الاعتناء والاهتمام بالبشرة فلها مشاكل مثلها مثل أعضاء الجسم. لكن يتسبب أيضا نقص الفيتامينات في الجسم إلى ظهور البقع السوداء على الجلد. وأيضا يسبب التوتر النفسى والمشاكل النفسية بالسلب على صحة الجلد، وأيضا التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة ولفترات طويلة يعمل على ظهور تصبغات الجلد. وأيضا هناك أسباب أخرى مثل:

استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوى على مركبات كيميائية تؤثر أيضا على الجلد وصحته.

التغيرات الهرمونية في الجسم وخاصة لدى النساء.

تناول بعض الأدوية. الحمل المتكرر.

زيت البرتقال لإزالة البقع السوداء

تحتوى وصفة زيت البرتقال على فيتامين هام جدا للجلد والبشرة عامة وهو فيتامين E. وهذا الفيتامين يعمل على القضاء على البقع السوداء، وتوحيد لون الجلد، وإزالة الجلد الميت نهائيا، وذلك لأنه يحتوى على مضادات البكتيريا، وهذه الوصفة ليس لها أي آثار جانبية على البشرة. ولأن مكوناتها طبيعية وآمنة. ومتوفرة في كل منزل فبذلك تكون غير مكلفة.

طريقة التحضير زيت البرتقال