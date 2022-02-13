نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر قوي منزلي لتقشير الجلد الميت من البشرة والجسم وإزالة البقع الداكنة نهائياً وبلا رجعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث تتراكم على الجسم خلايا من الجلد الميت تجعل البشرة جافة ومتشققة، فيجب على المرأة أن تعالج هذه المشكلة لتجديد طبقات الجلد والسماح بالخلايا الحية للانتقال بين طبقات الجلد لتجديد الخلايا باستمرار وتجعل البشرة مشرقة وأكثر نضارة، ومع تقدم العمر تصلح دورة تجديد الجلد تكون بطيئة فيؤدي الى تراكم خلايا جلد ميت حيث يسبب خطوط في البشرة وإظهار شوائب بها، حيث تحتاج البشرة إلى بعض الوصفات الطبيعية القضاء على هذه المشكلة، سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على القضاء على خلايا الجلد الميت.

نحتاج من وقت إلى آخر إلى عمل تقشير الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد حتي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية في الجسم، بتقشير الخلايا الجلد الميتة من أهم الأشياء التي نقوم بها للعناية بالبشرة والحفاظ علي عملية ترطيبها، حيث نلاحظ أن في فصل الشتاء نجد أن البشرة تتعرض الى عملية الجفاف وبالأخص اليدين والقدمين وتكوين طبقة عليهم فلابد من إزالتها

أولاً: وصفة القهوة

مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من الجسم، ترغب جميع النساء في الحصول على جسم ناعم نضر بدون شوائب ببشرة ناصعة تشبه بشرة الفنانات، ولذلك تسعى دائما للبحث عن الوسائل في سبيل الوصول لهدفها، والان يمكنك تقشير جسمك في المنزل وازالة كافة خلايا الجاد الميت زتجديد بشرتك بكل سهولة ويسر.

المكونات:-

٣ معالق كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض.

الخطوات:-

في وعاء صغير نقوم بإضافة القهوة وعليها زيت الزيتون ويمزج جيداً.

نقوم بإضافة العسل الابيض و نمزج حتى يتكون خليط كريمي.

ويدلك بالخليط الوجه والرقبة والكوعين والركبتين وأيضا القدمين ويترك عليهم لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطف المكان بالماء الدافئ ثم يوضع كمية من الكريم المرطب.

بكرى هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع.

ثانياً: وصفة زيت جوز الهند

المكونات:-

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من زيت لافندر.

الخطوات:-

في بولة صغيرة نخلط الزيوت واحد تلو الآخر ثم نقوم بإضافة السكر.

نقلب جيدا ونقوم بفرك الخليط على الأماكن التي نريد إزالة الجلد الميت منها وتترك لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف الأماكن بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

ثالثاً: قشر البرتقال

المكونات:-

٤ معالق من قشور برتقال.

٤ معالق من الحليب السائل.

الخطوات:-

في وعاء نقوم بمزج الحليب مع قشور البرتقال ونخلط حتى يصبح المزيج ناعماً.

يوضع المزيج على الوجه والرقبة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بفرك الخليط بطريقة دائرية لمدة ٥ دقائق ثم تشطف بالماء.

رابعاً: الشوفان

يستخدم بطريقتين:-

اولا: مكونات الشوفان والزبادي:-

ملعقتين من الزبادي.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقتين من الشوفان.

الخطوات:-

في بولة نقوم بإضافة الشوفان والزبادى ونقلب جيدا حتى يطرى الشوفان ثم نقوم بإضافة العسل وتمزج جيداً.

يفرك على البشرة بطريقة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت.

يترك المزيج على البشرة لمدة ١٠ دقائق ثم يشطف بالماء البارد.

ثانياً: مكونات الشوفان والليمون

ملعقتين من الشوفان.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقتين من الماء.

الخطوات:-