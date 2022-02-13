طريقة عمل بلح الشام المقرمش اللذيذ من بره وطري من جوة برائحة الفانيليا المميزة

طريقة عمل بلح الشام نعرضها لكم بالطريقة الصحيحة ، والتي تعد من أكثر الحلويات الشرقية الشهية المحببة في كثير من بلدان الشرق الأوسط، حيث يفضله الجميع، الكبار والصغار، ودائما ما يطلبه الأطفال من أمهاتهم، وتسعى الأمهات لتلبية طلبات أطفالهن، لذا هنا سوف نوضح لكم طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة.

طريقة عمل بلح الشام

المكونات:

كوب دقيق واحد.

كوب من الماء.

زيت للقلي.

¼ فنجان زيت.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

جوز هند للتزين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من عصير ليمون.

قطرعسل ( شربات).

طريقة تحضير بلح الشام

ضعي الماء والزيت في وعاء على النار حتى تمام الغليان.

بعد ذلك ضيفي الدقيق والنشا والفانيليا، وقلبي الخليط جيدا.

انزليه من على النار، واتركيه حتى يبرد.

بعد ذلك ضيفي البيض والفانيلا، والبيكنج بودر، واعجني الخليط جيدا.

في طاسة، ضعي فيها الزيت على نار هادئة

احضري قمع بلح الشام وضعي فيه العجين حتى يتشكل العجين بشكل القمع.

قومي بإسقاط العجين في الزيت، وقلبي بلح الشام في الزيت.

عند الحصول على اللون الذهبي أخرجية من الزيت ولكن عليكى تصفيته جيدا.

بعد أن تصفى جيدا من زيت القلي، ضعي فى القطر لمدة 30 ثانية.

بعد ذلك أخرجية ورشي عليها جوز هند المبشور للتزين.

وهكذا ستحصلين علي بلح الشام الشهي المقرمش اللذيذ بأسهل طريقة، كما أنه ذو طعم شهى ورائحة الفانيليا التي لا تقاوم.

طريقة عمل الشربات

المكونات:

كوب سكر.

عدد 2 كوب ماء.

عصير ليمونه.

طريقة التحضير: