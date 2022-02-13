بكوب من الطحينة أعملي الحلاوة الطحينية البيتي على أصولها من غير تكلفة بطريقة المصانع وتحدي

تشكل الحلاوة الطحينية هي من أهم الأطعمة التي يمكن أن نستخدمها بشكل دائم ولا يخلو اي منزل من وجود الحلاوة الطحينية بها، فهي تعتبر من الأطعمة الشعبية التي تنتشر لدينا في جميع المحالات التجارية والأسواق، كما أيضا الحلاوة الطحينية فوائد متنوعة يمد بها الجسم حيث أنها تساعد بشكل كبير في التهابات اللوزتين والحلق وتعطي الجسم الطاقة اللازمة له.

الحلاوة الطحينية من الاكلات المميزة التي يحبها الكثير من الناس، والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم والمغذية، وذلك قد يرجع لاحتوائها على السمسم، ويفضل تناولها في السندوتشات للأطفال فهي تمنح الجسم النشاط والحيوية، والان سوف نتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات محدودة، وبتكاليف أقل من شرائها جاهزة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

بكوب واحد فقط من الطحينة يمكنك اعداد الحلاوة الطحينية في المنزل مثل حلاوة المصانع وافضل، فالحلاوة الطحينية في المنزل لا تحتوي على المواد الحافظة، ولهذا تكون أكثر امانا من التي يتم شرائها من المحلات، كما أن الاطفال يحبون الحلاوة الطحينية بشدة، وكثيرا ما يطلبوها في الساندويتشات سواء للافطار او المدرسة.

مكونات عمل الحلاوة الطحينية

إحضار كوب واحد من السكر البودر.

كوب واحد من الحليب البودر.

كوب واحد من الطحينة.

استخدام نصف كوب من المكسرات المتنوعة اللازمة لتزيين علي حسب الرغبة.

إحضار وعاء عميق.

نستخدم طبقة من النايلون الشفاف.

طريقة التحضير