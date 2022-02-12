أقوي مشروب صباحي لتخسيس البطن وإنقاص الوزن والقضاء على الكرش نهائيا فقط فى خلال أيام

الكثيرين يبحثون عن أهم الوصفات التي تساهم في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ، وذلك لأن الوزن الزائد أصبح يمثل عاشق كبير في حياة العديد من الأشخاص، حيث أنه يجعلهم مكتوفي الأيدي، وغير قادرين على فعل شئ، وهذا ما يجعلهم في حالة ضيق دائم، لذا قررنا أن نوفر لكم أهم المشروبات التي يمكنكم تناولها بشكل يومي كل صباح، و تعمل على التخسيس، وذلك من خلال متابعة السطور القادمة.

مشروب الماء والليمون

ان مشروب الماء المغلي والليمون يساهم في عملية التخلص من الدهون.

كما أنه من ضمن أحد المشروبات الأساسية التي ينصح بها الأطباء للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم.

يمكنك القيام بغلي الماء جيدا، إضافة عصير الليمون الغير محلى عليه، ومن ثم تناوله على معدة فارغة كل صباح.

أيضا يحتوي الليمون على الكثير من الفوائد، حيث أنه يساهم في تنقية البشر، بالإضافة إلى القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة، فضلا عن أهمية الماء في تخليص الجسم من كافة السموم.

ماء الخرشوف

يعد مشروب الماء المتواجد في الخرشوف من أكثر الأشياء التي تعمل على اذابة الدهون، والتخلص من الكرش.

كما أنه يعد مشروب مخصص للتخلص من حالات احتباس البول.

يمكنك القيام باستخدام هذا المشروب يوميا كل صباح، وذلك عن طريق القيام بوضع إناء عميق به ماء معلي، ووضع الخرشوف داخل الماء وإضافة رشة ملح، ومن ثم تصفيته وتناوله.

مشروب الشاي الأخضر

من أفضل المشروبات التي تساهم في تخسيس الوزن هو مشروب الشاي الاخضر والذي تكون خطوات عمل الشاي الأخضر: