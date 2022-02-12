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عمر شويل - جدة طريقة تحضير بسبوسة هشة وطرية مثل الحلوانى و بمكونات بسيطه فى كل بيت - ثقفني
تحتار العديد من السيدات فى عمل البسبوسة على الرغم من سهولة إعدادها ولكن هناك العديد منهن لا يحصلن على النتائج المرغوبة ولا تكون البسبوسة التي يقومون بإعدادها مثل المحلات كما يتمنون وذلك يرجع لتكات بسيطة يجب اتباعها المقادير صحيحة وسوف تحصلى بعد ذلك فى كل على نتائج مرضية.
مكونات وصفة البسبوسة احلى من المحلات
- دقيق السميد مقدار 3 كوب أو كيس.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور.
- كوب من السمن الذائب.
- الزبادي مقدار كوب.
- كوب الا ربع سكر.
- نصف كوب من اللبن الدافئ.
- ملعقة كبيرة ع البيكنج بودر.
- مكسرات للوجه حسب الرغبة.
- اتنين ملعقة زبدة.
- اتنين كوب من القطر الساخن.
طريقة تحضير البسبوسة الهشة الطرية
طرق تحضير البسبوسة في المنزل تكون بالخطوات التالية:
- حيث أنه في البداية فى وعاء عميق يضاف دقيق السميد والسمن وتبس البسبوسة.
- ثم يضاف اليهم باقى المكونات مبشور جوز الهند والسكر والحليب واللبن الزبادي والبيكنج بودر وتقلب جميع المكونات معا جيدا حتى تتجانس.
- إذا احتاج الخليط إلى القليل من الحليب اضيفي حتى لا يكون غليظ القوام.
- يوضع الخليط بعد أن يغطى فى الثلاجة ما يقرب إلى ثلث ساعة وهذه تعد خطوة هامة جدا للحصول على بسبوسة طرية وهشة.
- تسكب البسبوسة في صينية مدهونة بالزيت وتدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 .
- تترك لتنضج وتأخذ اللون الذهبي لمدة 30 دقيقة تقريبا ثم تخرج.
- يزين الوجه بالمكسرات المفضلة قبل دخولها الفرن ويمكن رش الوجه بجوز الهند بعدما تخرج.
- تسقى بالقطر الساخن عندما تخرج فورا و لكى تتأكد من نجاح البسبوسة تجدها تخرج فقاعات من على الجوانب عند صب القطر الساخن عليها.
- كما أنه لا بد أن تقطع وترص فى طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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