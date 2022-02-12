طريقة تحضير بسبوسة هشة وطرية مثل الحلوانى و بمكونات بسيطه فى كل بيت

تحتار العديد من السيدات فى عمل البسبوسة على الرغم من سهولة إعدادها ولكن هناك العديد منهن لا يحصلن على النتائج المرغوبة ولا تكون البسبوسة التي يقومون بإعدادها مثل المحلات كما يتمنون وذلك يرجع لتكات بسيطة يجب اتباعها المقادير صحيحة وسوف تحصلى بعد ذلك فى كل على نتائج مرضية.

مكونات وصفة البسبوسة احلى من المحلات

دقيق السميد مقدار 3 كوب أو كيس.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السمن الذائب.

الزبادي مقدار كوب.

كوب الا ربع سكر.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة ع البيكنج بودر.

مكسرات للوجه حسب الرغبة.

اتنين ملعقة زبدة.

اتنين كوب من القطر الساخن.

طريقة تحضير البسبوسة الهشة الطرية

طرق تحضير البسبوسة في المنزل تكون بالخطوات التالية: