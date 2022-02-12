طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت.. دايبة وهشة وزي الجاهزة تمامًا

تعد الغريبة من أنواع الكحك المرتبط تقديمها بالأعياد والمناسبات ويشتهر بها الكثير من الدول العربية وتختلف طرق إعدادها من مطبخ لأخر، والغريبة من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص وحتى الأطفال لما تتميز به من قوام هش ناعم لذيذ المذاق يذوب فى الفم إلى جانب إضافة بعض المكسرات لها التي تعطى لها شكل وطعم مميز ، وترغب الكثير من السيدات فى الأعياد فى تحضير مختلف أنواع المخبوزات فى المنزل لضمان جودتها ونظفتها لذلك سنتعرف فى الأتي على أسهل طريقة لإعداد الغريبة والتعرف على سر القوام الناعم الهش لها.

طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت زي الجاهزة

4 أكواب دقيق

2 كوب سمن بلدي.

كوب سكر بودر منخول.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

نصف ملعقة فانيليا.

رشة ملح.

فستق أو لوز أو لولى للتزيين.

خطوات تحضير الغريبة الدايبة في البيت