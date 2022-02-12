أنجح وصفة لعمل كبسة الدجاج الخليجية بكل تفاصيلها وأسرارها.. ستكون صنف أساسي في كل عزوماتك

عمل كبسة الدجاج الخليجية، الكبسة هي من الأكلات الخليجية والمحلية لديهم كثيراً ثم بعد ذلك انتشرت في كثير من البلاد، فهي أكلة لذيذة جداً وتتناسب مع العزائم، كما أنها تحتوي على فوائد كثيرة وقيمة غذائية كبيرة وتعتبر وجبة متكاملة لوجود فيها نشويات وبروتين وخضروات، ويوجد من الكبسة نوعين كبسة لحم وكبسة دجاج وتقدم بطرق مختلفة على حسب كل مكان أو كل دولة، ومن خلال مقالنا سنتحدث عن أفضل طريقة لعمل الكبسة لتشريفك في العزومات.

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طريقة عمل الكبسة بالدجاج

المكونات

كوبين من الأرز البسمتي ونقوم بغسله جيداً ثم ينقع في الماء المغلي.

بصلتين مبشورين.

ملعقة سمنة.

دجاجة مقسمة إلى أربع قطعة أو ثمانية.

ملعقة زيت.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

كوب إلا ربع زبيب.

حبتين طماطم مفرومين.

ملعقة من بهارات الكبسة.

ربع ملعقة من الكمون.

ليمون أسود مجفف.

ملعقة من الكركم.

ربع ملعقة من الكزبرة المجففة.

عودين قرفة.

خمس حبات حبهان.

ربع ملعقة من القرنفل.

ملح.

ورق لورا.

فلفل أسود.

طريقة تحضير كبسة الدجاج