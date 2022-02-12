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عمر شويل - جدة أنجح وصفة لعمل كبسة الدجاج الخليجية بكل تفاصيلها وأسرارها.. ستكون صنف أساسي في كل عزوماتك - ثقفني
عمل كبسة الدجاج الخليجية، الكبسة هي من الأكلات الخليجية والمحلية لديهم كثيراً ثم بعد ذلك انتشرت في كثير من البلاد، فهي أكلة لذيذة جداً وتتناسب مع العزائم، كما أنها تحتوي على فوائد كثيرة وقيمة غذائية كبيرة وتعتبر وجبة متكاملة لوجود فيها نشويات وبروتين وخضروات، ويوجد من الكبسة نوعين كبسة لحم وكبسة دجاج وتقدم بطرق مختلفة على حسب كل مكان أو كل دولة، ومن خلال مقالنا سنتحدث عن أفضل طريقة لعمل الكبسة لتشريفك في العزومات.
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طريقة عمل الكبسة بالدجاج
المكونات
- كوبين من الأرز البسمتي ونقوم بغسله جيداً ثم ينقع في الماء المغلي.
- بصلتين مبشورين.
- ملعقة سمنة.
- دجاجة مقسمة إلى أربع قطعة أو ثمانية.
- ملعقة زيت.
- ملعقتين من صلصة الطماطم.
- كوب إلا ربع زبيب.
- حبتين طماطم مفرومين.
- ملعقة من بهارات الكبسة.
- ربع ملعقة من الكمون.
- ليمون أسود مجفف.
- ملعقة من الكركم.
- ربع ملعقة من الكزبرة المجففة.
- عودين قرفة.
- خمس حبات حبهان.
- ربع ملعقة من القرنفل.
- ملح.
- ورق لورا.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير كبسة الدجاج
- في طاسة ضعي السمنة حتى تذوب ثم البصل وقلبيه حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك ضعي قطع الدجاج وقلبيه مع البصل لكي يصبح باللون الأصفر.
- أضيفي فوقهم الطماطم المفرومة ثم معها صلصة الطماطم وبقية البهارات الأخرى وقلبي حتى تصبح المكونات ممتزجة.
- بعد ذلك أضيفي الملح ثم ضعي كمية من الماء ليغطي الدجاج ثم اتركيه ليستوي على نار منخفضة.
- سخني الفرن جيداً على درجة حرارة عالية.
- أخرجي الدجاج من المرقة واحتفظي بها ثم رصي الدجاج في صينية.
- في طبق صغير قومي بخلط زيت مع نصف ملعقة كركم، ثم بعد ذلك ادهني به الدجاج.
- ادخليه الفرن لمدة نصف ساعة وقومي بعمل الأرز.
- أحضري حلة وضعي بها ملعقة زيت ثم كوبين الأرز البسمتي ولكل كوب أرز بسمتي كوبين من الماء، ضعي مرقة الدجاج واخصميها من مقدار الماء.
- ضعي له ورق اللورا والزبيب والقرفة والحبهان والليمون المجفف والملح.
- انتظري حتى يغلي الماء ويتشربه الأرز ثم اخفضي النار لكي يستوي الأرز.
- ضعي الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاج.
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