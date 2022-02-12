وصفة عمل الفلافل المقرمشة في المنزل.. أفضل طربقة تجهيز الطعمية البيتي من الألف إلى الياء

وصفة عمل الفلافل المقرمشة في المنزل، الفلافل المقرمشة من الأكلات الشعبية المنتشرة في كثير من البلاد العربية؛ حيث أنها من الأكلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ فهي تعتبر وجبة إفطار أساسية على أي مائدة بجانب الجبنة الرومي والبطاطس المحمرة والمخللات والكثير من السيدات قد يقعن في الخطأ أثناء قيامهم بعمل الفلافل فتكون من الخارج ناضجة ومن الداخل نية، وهذا ما سنتناول الحديث عنه أثناء مقالنا هذا.

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طريقة عمل الفلافل المقرمشة

الآن سيتم تناول أفضل الطرق البسيطة لعمل الفلافل المقرمشة في المنزل من خلال المكونات التالية:

نصف كيلو فول مدشوش.

حزمة من الكرات مفرومة.

2 ملعقة من الملح.

حزمة من الشبت مفرومة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة من الثوم المفروم.

حزمة من البقدونس.

2 ملعقة من الكزبرة الجافة.

2 ملعقة من الكمون.

حزمة من الكزبرة الخضرة.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

بصلة واحدة.

طريقة التحضير

يمكنك عمل الفلافل المقرمشة من المنزل من خلال الخطوات التالية: