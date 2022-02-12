نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط من الزفارة، من الممكن أن نتخلص منه تماما مهما بلغ من دقة حجمه وهذا من خلال استعمال مكونات منزلية بسيطة، وتلك المكونات تيسر من الحصول على مختلف أنواع الدواجن بما فيها البط خالية تماما من تواجد الريش القصير أو ما يعرف بالزغب والذي تعد إزالته صعبة نظرا لدقة حجمه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل الطرق التي من الممكن أن تكون مساعدة لربات البيوت للتخلص نهائيا من تواجد الريش والحصول على البط أو الدجاج خالي تماما من الريش علاوة على تطهير الدجاج والبط وإزالة روائح الزفارة تماما باستعمال تلك المكونات.

تنظيف البط من الريش

من السهل على ربات البيوت أن تتبعن تلك الطرق القادمة، والتي من الممكن عن طريقها إتماما تنظيف البط والدجاج من كل الأنواع، وتعتبر تلك الطرق القادمة من بين أهم أنواع الطرق المنظفة للبط والدواجن بصفة عامة والتخلص من الريش متناهي الصغر وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن وقدر المستطاع مع تخليص الدجاج والبط من أي ميكروبات أو أي ريش متناثر على الجلد، وإليكم أفضل تلك الطرق.

طريقة الملح الخشن لإزالة الريش من البط

من الممكن أن يزال الريش الصغير والقصير والموجود تحت جلد البط وهذا من خلال استعمال مكون الملح البحري من النوع الخشن ومن الممكن أن يتم تدليك جسم البطة من خلاله وهذا للحصول على البط خالي تماما من تواجد الريش واستعمال الملح الخشن يزيل أي روائح سيئة بالبطة، ويطهرها تماما من أي جراثيم، وبعدها يتم غسل البط جيدا وينقع في الماء مع الملح والخل.

الردة لتنظيف البط من الريش

أسهل الطرق التي من الممكن أن تساعد ربات البيوت في التخلص تماما من تواجد الريش والاعتماد على مكونات بسيطة مثل الردة للحصول على الدواجن بدون ريش تماما، وتليك الدجاج أو البط بالردة يساعد في التحكم بالريش وإزالته سريعا، ثم نقع البط بالماء مع الدقيق وقشور الليمون، وهذا ما يساعد في إزالة أي ميكروبات، وإزالة أي روائح زفارة.